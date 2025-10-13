Δύσκολη και κακή διακοπή για την ΑΕΚ και... φάκελος: Εθνική!

Ο Γιώργος Τσακίρης με αφορμή το πρόβλημα με τις απουσίες στην ΑΕΚ γράφει για όσα απαιτούνται να γίνουν τον Γενάρη και εστιάζει με νόημα στην Εθνική...

Τούτη η διακοπή του πρωταθλήματος σε ότι αφορά το κομμάτι των αποτελεσμάτων και με εξαίρεση μοναδική, την αναμέτρηση της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της ευρωπαϊκής της παρουσίας στην League phase του Conference League, ήταν σίγουρα πολύ καλή για τον Δικέφαλο. Αυταπόδεικτο άλλωστε μιας και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην κορυφή και μόνη της έχοντας μάλιστα μια βαθμολογική συγκομιδή την οποία δεν έχει ποτέ ξανά στα τελευταία 15 χρόνια: κι επειδή αρκετοί μπορεί να βρεθούν και να υποστηρίξουν ότι είχε βατό πρόγραμμα δίχως ντέρμπι, αξίζει να ρίξει μια ματιά στα προηγούμενα χρόνια για να διαπιστώσει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αφού αντίστοιχης δυναμικότητας ήταν οι αντίπαλοι όμως ποτέ δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 16 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς. Από την άλλη προφανώς και έχει σημασία να τη δούμε και στα δυνατά ματς και όχι μόνο τώρα σε αυτά τα πρώτα που έφτασαν ήδη, από την Κυριακή αυτή με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, αλλά και στο μέλλον.

Ωστόσο δυστυχώς είχε και άσχημα μαντάτα αυτή η διακοπή που προήλθαν από προβλήματα τραυματισμού προτού καν πάνε ποδοσφαιριστές στις Εθνικές τους, όπως για παράδειγμα συνέβη με τον Μουκουντί, αλλά και μετά τα παιχνίδια, κάτι που αποδεικνύει η περίπτωση του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος επιστρέφει με πρόβλημα τραυματισμού και προφανώς υπάρχει μεγάλη αγωνία για την ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα είναι σύμφωνα με τους Σέρβους μυϊκό, ένας τραυματισμός που τον είχε αφήσει εκτός και στην Ένωση το προηγούμενο διάστημα, οπότε δικαιολογημένα περιμένουν στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο τα αποτελέσματα της μαγνητικής προκειμένου να γνωρίζουν αν το πρόλαβε και θα είναι έτοιμος γενικά, διότι δεν είναι μόνο το ματς με την ομάδα της Τούμπας, αφού ακολουθούν και τα ματς με Αμπερντίν και Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ήταν αναμφισβήτητα μια δύσκολη διακοπή και συνεχίζει να είναι για την ΑΕΚ μιας και έχουμε και τους παίκτες που είναι μακριά πολύ από την Ευρώπη: Πινέδα και Πιερό θα γυρίσουν στα τέλη της εβδομάδας και θα υπολογίζονται από τον Νίκολιτς σε μια βαριά προπόνηση πριν την αναμέτρηση της Κυριακής. Θαρρώ και πεντάχρονο παιδί καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό ειδικά για τη θέση του φορ όπου ο διεθνής φορ από την Αϊτή είναι η μοναδική 100% διαθέσιμη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης της Ένωσης μιας και όπως προαναφέραμε ο Γιόβιτς είναι ερωτηματικό και αν όντως υπάρχει θέμα μυϊκό μάλλον είναι αδύνατο να προλάβει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την Αμπερντίν. Αν μη τι άλλο μια δύσκολη και τελικά κακή διακοπή για την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος που μετατρέπει σε πολύ δύσκολη την ούτως ή άλλως απαιτητική επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης για τον Δικέφαλο σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Επιτρέψτε μου να ασχοληθώ και λίγο, δυο παραγράφους να αφιερώσω, στην Εθνική μας ομάδα που απέτυχε και μάλιστα πολύ χειρότερα από τη πιο πρόσφατη και τελευταία προκριματική διαδικασία. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ΔΕΝ άξιζε σε καμία των περιπτώσεων με τα αποτελέσματά της σε ένα όμιλο με βατούς αντιπάλους, όπως ήταν η Δανία με την Σκωτία, να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού. Με τρεις τριάρες στην πλάτη σε ισάριθμα ματς έπειτα από την επικράτηση επί της Λευκορωσίας, η ομάδα μας πήρε αυτό που άξιζε, μιας και στερήθηκε ταπεινότητας και αντιθέτως (ελέω και ΜΜΕ) ανέδειξε έπαρση και κακή νοοτροπία (και πνευματική ισορροπία). Από κει και πέρα αποδείχθηκε στα τρια ματς και απόλυτα αδιάβαστη στο χορτάρι με αποτέλεσμα να μη προσαρμοστεί στα παιχνίδια, να μη τα δουλέψει σωστά το τεχνικό team και οι ποδοσφαιριστές και να φτάσουμε σε αυτή τη σούπερ αποτυχία!

Προφανώς και ΔΕΝ πρέπει να αλλάξει η τεχνική ηγεσία, δεν έπρεπε να συμβεί και με Γκουστάβο Πογέτ, αντιθέτως έπρεπε να μείνει και να συνεχίσει τη δουλειά του γιατί έφτασε ένα πέναλτι μακριά από τελική διοργάνωση, ενώ είχε όμιλο με μεγαθήρια (Γαλλία και Ολλανδία) και ανταποκρίθηκε η ομάδα όσο μπορεί και της πρέπει βάση δυνατοτήτων. Άλλαξαν τα κουμάντα στην ΕΠΟ και το ίδιο έκαναν και με την Εθνική δίχως να αντιληφθούν πόσο σωστά και ποδοσφαιρικά πήγε πριν η μετάβαση από τον Φαν Σχιπ στον Πογέτ και πόσο ανώμαλα (σε ότι αφορά το αγωνιστικό σχέδιο που άλλαξε εντελώς) έπειτα στον Γιοβάνοβιτς για να παίξει κάτι εντελώς άλλο η Εθνική μας. Τώρα πρέπει να στηριχθεί το σχέδιο του Σέρβου τεχνικού που απέτυχε και δεν πρέπει να το ξεχνάει και ο ίδιος προκειμένου να κριθεί στην ουσία στη δεύτερη φορά που θα επιδιώξει να διεκδικήσει παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση (από τις οποίες θα απέχουμε για 14 ολόκληρα χρόνια).

*Οδηγήθηκε η κατάσταση εδώ διότι τα ΜΜΕ σε μεγάλο βαθμό ελέγχονται και παίζουν στο... νταλαβέρι και αυτά. Τουλάχιστον ας σταματήσουν όλα να βαφτίζουν με ένα-δυο καλά ματς και αποτελέσματα ποδοσφαιριστές με πλούσιο ταλέντο (αλλά έως εκεί) τους νέους Μέσι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο και ας αποφασίσουν να αφήσουν εκτός Εθνικής τα συμφέροντα τους και τις προσωπικές τους σχέσεις!