Η Εθνική απέτυχε αλλά έχει τον προπονητή και την φουρνιά για να επιστρέψει εκεί που πρέπει!
Δύο πράγματα δεν έχει ανάγκη η Εθνική Ελλάδος αυτή την εποχή. Το ένα είναι το χάιδεμα των αυτιών, το ''δεν πειράζει'' και το δεύτερο είναι η καταστροφολογία και η ισοπέδωση, πράγματα γνώριμα στο ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.
Αυτό που θα της είναι οφέλιμο για την επόμενη ημέρα είναι η καθαρή ανάγνωση των πραγμάτων, η ψυχραιμία, η καταγραφή της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας για να μπορέσει να δει την αλήθεια της και να παρουσιαστεί πανέτοιμη για τα επόμενα και την διεκδίκηση ενός εισιτηρίου στο Euro του 2028 στη Μεγάλη Βρετανία.
Δεδομένο ένα: Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέτυχε. Παταγωδώς. Όχι γιατί δεν πήγε στο Μουντιάλ, όχι γιατί δεν διεκδίκησε την πρώτη θέση από ένα σύνολο πιο έμπειρο, πιο ποιοτικό, πιο έτοιμο για αυτές τις καταστάσεις, όπως είναι η Δανία. Απέτυχε παταγωδώς, καθώς δεν κατάφερε ούτε να διεκδικήσει την δεύτερη θέση από την Σκωτία.
Δεν το πάλεψε μέχρι το τέλος, δεν ήταν ανταγωνιστική ως προς τα αποτελέσματά της. Το να χάσει την δεύτερη θέση από την Σκωτία ήταν και είναι αποτυχία, το ότι δεν την διεκδίκησε καν, φτάνοντας ζωντανή στα παράθυρα του Νοεμβρίου, κάνει την αποτυχία μεγαλύτερη.
Ξεκάθαρα πράγματα και τούτο δεν έχει να κάνει με τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες που γεννήθηκαν στο Nations League αλλά με το ποδόσφαιρο αυτού του συνόλου, τον προπονητή της και την φουρνιά της.
Δεδομένο δεύτερο: Στα προηγούμενα προκριματικά η Ελλάδα έφτασε μερικά χτυπήματα πέναλτι από την επιστροφή σε μεγάλη διοργάνωση. Μία... ανάσα στη Τιφλίδα από το Euro 2024.
Σε τούτη την προκριματική φάση δεν πλησίασε καν προς ένα εισιτήριο αλλά στην ερώτηση ''ποια έκδοση δημιουργεί την μεγαλύτερη προοπτική για αυτά που έρχονται'' η απάντηση είναι πολύ απλή και δείχνει την Εθνική του Ιβάν.
Μία ομάδα που έχει ξεκάθαρη και επιθετική αγωνιστική ταυτότητα, μία ομάδα που ήταν ανταγωνιστική ως προς την απόδοσή της όποιον και αν είχε απέναντί της τον τελευταίο χρόνο, μία ομάδα που έχει τον προπονητή και την φουρνιά για να επαναφέρει την γαλανόλευκη στις μεγάλες διοργανώσεις.
Έναν προπονητή που έχει το κατάλληλο σχέδιο, το πιο συμβατό για ένα ρόστερ με τεράστιο ατομικό ταλέντο αλλά έλλειψη εμπειρίας και κυνικότητας από μεγάλα παιχνίδια.
Πράγμα που μπορεί να ελαχιστοποιηθεί μόνο μέσα από την εξέλιξη, τα ματς που θα έρθουν στη πρώτη κατηγορία του Nations League. Τα αποτελέσματα είναι ένα πράγμα στο ποδόσφαιρο.
Ένα άλλο πράγμα είναι η απόδοση. Η Εθνική του Ιβάν προόδευσε σε αυτόν τον ένα χρόνο ως σύνολο αλλά τα αποτελέσματα δεν την δικαίωσαν στα προκριματικά του Μουντιάλ, στα οποία το σύνολο πλήρωσε πολύ ακριβά ατομικά λάθη. Υπάρχουν και οι κακές ημέρες στο ποδόσφαιρο.
Με τα παραπάνω δεδομένα, λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση με ηρεμία, ψυχραιμία και εργασία πάνω στη διόρθωση των λαθών. Είναι ευλογία για εκείνη, το γεγονός πως δεν διαθέτει ''οπαδούς'' που δημιουργούν τοξικότητα γύρω από εκείνη, δεν έχει την κακή και αφόρητη πίεση που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις.
Είναι, επίσης, ευεργετική η παρουσία ενός προέδρου από την εποχή μας, ενός προέδρου που μπορεί να καταλάβει την φύση του αθλήματος και που αντιλαμβάνεται την διαδικασία προόδου μιας ομάδας. Οι post game δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση για πρόεδρο της ΕΠΟ, ήταν κάτι παραπάνω από ιδανικές.
Στο ποδόσφαιρο όταν δουλεύεις και μάλιστα καλά, αργά ή γρήγορα η επιτυχία θα έρθει. Αρκεί στα δύσκολα να μπορέσεις να δεις την προοπτική και να μην διαλύσεις ό,τι καλό με κόπο και ιδρώτα έχτισες, ψάχνοντας δήθεν γιατρικό στην πρώτη αποτυχία...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.