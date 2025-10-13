Η Εθνική απέτυχε αλλά έχει τον προπονητή και την φουρνιά για να επιστρέψει εκεί που πρέπει!

Δεδομένο ένα: Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέτυχε. Παταγωδώς. Όχι γιατί δεν πήγε στο Μουντιάλ, όχι γιατί δεν διεκδίκησε την πρώτη θέση από ένα σύνολο πιο έμπειρο, πιο ποιοτικό, πιο έτοιμο για αυτές τις καταστάσεις, όπως είναι η Δανία. Απέτυχε παταγωδώς, καθώς δεν κατάφερε ούτε να διεκδικήσει την δεύτερη θέση από την Σκωτία.

Δεν το πάλεψε μέχρι το τέλος, δεν ήταν ανταγωνιστική ως προς τα αποτελέσματά της. Το να χάσει την δεύτερη θέση από την Σκωτία ήταν και είναι αποτυχία, το ότι δεν την διεκδίκησε καν, φτάνοντας ζωντανή στα παράθυρα του Νοεμβρίου, κάνει την αποτυχία μεγαλύτερη.

Ξεκάθαρα πράγματα και τούτο δεν έχει να κάνει με τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες που γεννήθηκαν στο Nations League αλλά με το ποδόσφαιρο αυτού του συνόλου, τον προπονητή της και την φουρνιά της.

Δεδομένο δεύτερο: Στα προηγούμενα προκριματικά η Ελλάδα έφτασε μερικά χτυπήματα πέναλτι από την επιστροφή σε μεγάλη διοργάνωση. Μία... ανάσα στη Τιφλίδα από το Euro 2024.

Σε τούτη την προκριματική φάση δεν πλησίασε καν προς ένα εισιτήριο αλλά στην ερώτηση ''ποια έκδοση δημιουργεί την μεγαλύτερη προοπτική για αυτά που έρχονται'' η απάντηση είναι πολύ απλή και δείχνει την Εθνική του Ιβάν.

Μία ομάδα που έχει ξεκάθαρη και επιθετική αγωνιστική ταυτότητα, μία ομάδα που ήταν ανταγωνιστική ως προς την απόδοσή της όποιον και αν είχε απέναντί της τον τελευταίο χρόνο, μία ομάδα που έχει τον προπονητή και την φουρνιά για να επαναφέρει την γαλανόλευκη στις μεγάλες διοργανώσεις.

Έναν προπονητή που έχει το κατάλληλο σχέδιο, το πιο συμβατό για ένα ρόστερ με τεράστιο ατομικό ταλέντο αλλά έλλειψη εμπειρίας και κυνικότητας από μεγάλα παιχνίδια.

Πράγμα που μπορεί να ελαχιστοποιηθεί μόνο μέσα από την εξέλιξη, τα ματς που θα έρθουν στη πρώτη κατηγορία του Nations League. Τα αποτελέσματα είναι ένα πράγμα στο ποδόσφαιρο.

Ένα άλλο πράγμα είναι η απόδοση. Η Εθνική του Ιβάν προόδευσε σε αυτόν τον ένα χρόνο ως σύνολο αλλά τα αποτελέσματα δεν την δικαίωσαν στα προκριματικά του Μουντιάλ, στα οποία το σύνολο πλήρωσε πολύ ακριβά ατομικά λάθη. Υπάρχουν και οι κακές ημέρες στο ποδόσφαιρο.

Με τα παραπάνω δεδομένα, λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση με ηρεμία, ψυχραιμία και εργασία πάνω στη διόρθωση των λαθών. Είναι ευλογία για εκείνη, το γεγονός πως δεν διαθέτει ''οπαδούς'' που δημιουργούν τοξικότητα γύρω από εκείνη, δεν έχει την κακή και αφόρητη πίεση που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις.

Είναι, επίσης, ευεργετική η παρουσία ενός προέδρου από την εποχή μας, ενός προέδρου που μπορεί να καταλάβει την φύση του αθλήματος και που αντιλαμβάνεται την διαδικασία προόδου μιας ομάδας. Οι post game δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση για πρόεδρο της ΕΠΟ, ήταν κάτι παραπάνω από ιδανικές.

Στο ποδόσφαιρο όταν δουλεύεις και μάλιστα καλά, αργά ή γρήγορα η επιτυχία θα έρθει. Αρκεί στα δύσκολα να μπορέσεις να δεις την προοπτική και να μην διαλύσεις ό,τι καλό με κόπο και ιδρώτα έχτισες, ψάχνοντας δήθεν γιατρικό στην πρώτη αποτυχία...