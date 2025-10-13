Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (13/10) στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Μετά το ματς της Εθνικής μας απέναντι στη Δανία, η δράση στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 συνεχίζεται σήμερα (13/10) το βράδυ, με την Ισλανδία να υποδέχεται τη Γαλλία στις 21:45 (Nova Sports 1).

Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένο το Σλοβενία-Ελβετία (Nova Sports 2), το Βόρεια Ιρλανδία-Γερμανία (Nova Sports 3), το Ουκρανία-Αζερμπαϊτζάν (Νova Sports 4), το Σλοβακία-Λουξεμβούργο (Nova Sports 6) αλλά και το Ουαλία-Βέλγιο (Nova Sports Premier League).

Aναλυτικά το πρόγραμμα των παιχνιδιών