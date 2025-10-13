Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία: Πού θα δείτε τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
Μετά το ματς της Εθνικής μας απέναντι στη Δανία, η δράση στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 συνεχίζεται σήμερα (13/10) το βράδυ, με την Ισλανδία να υποδέχεται τη Γαλλία στις 21:45 (Nova Sports 1).
Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένο το Σλοβενία-Ελβετία (Nova Sports 2), το Βόρεια Ιρλανδία-Γερμανία (Nova Sports 3), το Ουκρανία-Αζερμπαϊτζάν (Νova Sports 4), το Σλοβακία-Λουξεμβούργο (Nova Sports 6) αλλά και το Ουαλία-Βέλγιο (Nova Sports Premier League).
Aναλυτικά το πρόγραμμα των παιχνιδιών
- Ισλανδία - Γαλλία (21:45,Nova Sports 1)
- Σλοβενία-Ελβετία (21:45,Nova Sports 2)
- Βόρεια Ιρλανδία-Γερμανία (21:45,Nova Sports 3))
- Ουκρανία-Αζερμπαϊτζάν (21:45,Νova Sports 4)
- Σλοβακία-Λουξεμβούργο (21:45, Nova Sports 6)
- Βόρεια Μακεδονία- Καζακστάν (21:45, Nova Sports start)
- Ουαλία-Βέλγιο (21:45,Nova Sports Premier League)
