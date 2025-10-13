Δείτε το πρόγραμμα των σημερινών (13/10) μεταδόσεων με τους Galacticos, το Gazz Floor by Novibet και τα υπόλοιπα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026.

Συντονιστείτε σήμερα (13/10) στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, όπου οι Galacticos θα αναλύσουν τα πάντα γύρω από την ήττα της Ελλάδας από τη Δανία και τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Κώστας Ψάρρας, ο Κωστας Νικολακόπουλος, ο Νίκος Αθανασίου και ο Γιώργος Τσακίρης σχολιάζουν τα τελευταία νέα από τη «γαλανόλευκη» με πλούσιο ρεπορτάζ για τις ομάδες της Stoiximan Super League. Μαζί τους από τη Θεσσαλονίκη ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος.

Νωρίτερα, στις 12:00, δείτε τον απόηχο του ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τη Stoiximan GBL ζωντανά από το Gazz Floor powered by Novibet με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον Αντώνη Καλκαβούρα, τον Νίκο Παπαδογιάννη και την Ευτυχία Οικονομίδου να σχολιάζουν τα πάντα γύρω από το παιχνίδι.

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται το βράδυ, με την Ισλανδία να υποδέχεται τη Γαλλία στις 21:45 (Nova Sports 1). Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένο το Σλοβενία-Ελβετία (Nova Sports 2), το Βόρεια Ιρλανδία-Γερμανία (Nova Sports 3), το Ουκρανία-Αζερμπαϊτζάν (Νova Sports 4), αλλά και το Ουαλία-Βέλγιο (Nova Sports Premier League).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας