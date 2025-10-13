O Mιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για την σκληρή γλώσσα των αριθμών που... φωνάζει πως η Ελλάδα δεν άξιζε να βρεθεί στο Μουντιάλ, αλλά και για την εικόνα που επίσης... φωνάζει ότι Γιοβάνοβιτς και διεθνείς αδίκησαν εαυτούς!

Βλέποντας αυτή την Εθνική ομάδα στα πλαίσια του περασμένου Nations League να κάνει... παπάδες μέσα στο Γουέμπλεϊ, αλλά και στη Γλασκώβη, βλέποντας την να ξεκινάει και με «πεντάρα» τον προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ του 2026 οι πάντες είχαν αρχίσει να κάνουν πολλά σενάρια.

Αλλα άκρως αισιόδοξα, άλλα πιο ρεαλιστικά. Νομίζω πάντως δύσκολα θα έβρισκε κανείς κάποιον να είχε ως σενάριο πως η Ελλάδα θα ήταν αποκλεισμένη με το ημερολόγιο να έγραφε 12 Οκτωβρίου και με δύο ματς να απομένουν ακόμη στην προκριματική διαδικασία.

Κι όμως αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Τα δυο ματς στο «εθνικό break» του Νοεμβρίου, με την Σκωτία στο Φάληρο και την Λευκορωσία στην «ουδέτερη» Ουγγαρία, είναι μια εντελώς τυπική διαδικασία για το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού ακόμη κι αν έρθει το... εξάποντο των δύο νικών, μόνο για το γόητρο και την εθνική βαθμολογία θα χρησιμεύσει. Δυστυχώς μετά το... μακρινό 2014 και τα γήπεδα της Βραζιλίας, ακόμη μια μεγάλη διοργάνωση είτε αφορά Euro, είτε (όπως στην προκειμένη περίπτωση) Μουντιάλ πάλι από τον... καναπέ θα την δούμε.

Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι αυτή η Εθνική ομάδα έχει μια σπουδαία μαγιά κι ένα κράμα έμπειρων παικτών, αλλά και πολλών με «πολλά κιλά» ταλέντου, δικαιολογημένα περιμέναμε πολλά περισσότερα. Κι αν η Δανία ήταν εξ αρχής το μεγάλο φαβορί (το απέδειξε άλλωστε) το πρόσφατο... κάζο στη Σκωτία, από την οποία χάσαμε και τη 2η θέση, που θα έδινε και δεύτερη ευκαιρία, δεν καταπίνεται εύκολα.

Όμως το ποδόσφαιρο είναι αμείλικτο και στην προκειμένη περίπτωση οι αριθμοί λένε την απόλυτη αλήθεια. Μπορεί η εικόνα να είναι πιο κολακευτική αλλά το... ταμείο είναι ξεκάθαρο. Στα τρία κρίσιμα σερί ματς πρόκρισης Δανία (εντός), Σκωτία (εκτός), Δανία (εκτός) η αναλογία κερδισμένων βαθμών και γκολ παθητικό είναι... αντιστρόφως ανάλογη.

Μηδέν βαθμοί και 9 γκολ στα δίχτυα του Τζολάκη και του Βλαχόδημου. Όταν λοιπόν σε τρεις «τελικούς» δέχεσαι τον ίδιο αριθμό γκολ και έχεις κοινά... νεκρά διαστήματα που στοιχίζουν τότε δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Ειδικά όταν η απαίτηση είναι η παρουσία στα τελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αλήθεια είναι πάντα σκληρή, πάντα πονάει, αλλά είναι πάντα η αλήθεια. Η εθνική δεν άξιζε να πάει στο Μουντιάλ και δεν πήγε. Απέτυχε στην αποστολή της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το είπαν και οι ίδιοι οι παίκτες άλλωστε ξεκάθαρα στα λόγια τους on camera μετά το παιχνίδι. Δεν γίνεται να θες να πας στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη έχοντας μέσα σε διάστημα 3 ημερών δεχτεί 6 γκολ! Απλά δεν γίνεται.

Από την άλλη όμως αυτή η ομάδα δεν «άξιζε» και τέτοιες ήττες. Αδίκησε ξεκάθαρα τον εαυτό της ειδικά στο... πακέτο του Οκτωβρίου. Τον περασμένο Σεπτέμβριο με τη Δανία στο Φάληρο όλα πήγαν στραβά και δεν αξίζαμε κάτι. Σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι. Στην Σκωτία και καλή μπάλα παίξαμε και προηγηθήκαμε, αλλά μετά κατάρρευση! Κάπως έτσι και στη Δανία. Καλό «μπάσιμο» στο ματς, απίθανες χαμένες ευκαιρίες, μετά κατάρρευση και... γεια σας! Όλα όσα έγιναν πριν ή μετά τα black out μικρή σημασία έχουν.

Δυστυχώς ήταν αρκετά να γκριζάρουν την εικόνα και να μας κάνουν να ξεχάσουμε, εύκολα ή δύσκολα, όσα καλά είδαμε από αυτή τη φουρνιά σε αυτό το σετ αγώνων. Και τώρα; Τι γίνεται τώρα, που έλεγε και ο αείμνηστος Βασίλης Καρράς. Όπως με κάθε... στραβή λέμε πως η ζωή συνεχίζεται, αυτό ισχύει και στη μπαλίτσα. Η μπάλα συνεχίζεται, η Εθνική συνεχίζεται και η προσπάθεια να ξαναβρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση συνεχίζεται.

Είπαμε ταλέντο υπάρχει. Δουλειά παραπάνω μάλλον χρειάζεται, να δουν όλοι τι έφταιξε και πήγε τόσο στραβά αυτή η προσπάθεια, ώστε να το πάρουμε πάλι από την αρχή.

Όπως ίσως... βιαστήκαμε να φορτώσουμε βάρος και απαιτήσεις σε αυτή τη νεανική παρέα, έτσι και τώρα δεν χρειάζεται, βιαστικά πάλι, να ζητήσουμε... κρεμάλες στο Σύνταγμα.











