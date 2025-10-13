Μαυροπάνος: «Είμαστε απόλυτα απογοητευμένοι, μας στοίχισαν τα εύκολα λάθη»

Ο στόπερ της Εθνικής Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος παραδέχθηκε πως τα «φτηνά» λάθη έφεραν τη νέα ήττα από τη Δανία και τον αποκλεισμό, ο οποίος γέμισε με απογοήτευση το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος μετά την ήττα της Εθνικής με 3-1 από τη Δανία στο Πάρκεν:

«Είμαστε απόλυτα απογοητευμένοι από αυτά τα δύο αποτελέσματα πρώτα απ’ όλα για εμάς και έπειτα για όλον αυτό τον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε θετικά αποτελέσματα όπου ήταν ο στόχος μας», υπογράμμισε αρχικά ο Μαυροπάνος, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Ήταν δύο παρόμοιες εμφανίσεις στη Σκωτία και σήμερα, είχαμε την κυκλοφορία, ήμασταν οργανωμένοι και σε επίθεση και σε άμυνα, αυτό που μας στοίχισε ήταν τα εύκολα λάθη που κάναμε και σε στατικές φάσεις, είτε σε στιγμές όπως σήμερα και αυτό μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε. Ίσως έπρεπε να δώσουμε λίγο περισσότεροι ενέργεια στις στατικές φάσεις γιατί ξέραμε ότι αυτό ήταν το δυνατό τους σημείο αλλά αυτά είναι παρελθόν, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, κοιτάμε μπροστά».