Μπακασέτας: «Αποτυχία ο αποκλεισμός, αλλά ο δυνατός αντιδράει και ανταμείβεται»

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, Τάσος Μπακασέτας μετά τον αποκλεισμό από τη Δανία παραδέχθηκε ότι πρόκειται για αποτυχία, αλλά κάλεσε όλους να σηκώσουν κεφάλι και να αντιδράσουν.

Μιλώντας στον Alpha μετά την ήττα με 3-1 από τη Δανία και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, Τάσος Μπακασέτας τόνισε:

«Υπάρχει στενοχώρια και απογοήτευση. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Ξέραμε ότι σε αυτό το επίπεδο και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δεν αποφύγαμε κάποιες λεπτομέρειες και δεχόμασταν κάποια γκολ κόντρα στη ροή. Απολεπιστήκαμε. Φυσικά και θεωρείται αποτυχία. Άλλος ήταν ο στόχος και οι δυνατότητες. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε τις προσδοκίες που είχαμε θέσει. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν δίπλα μας. Έχουν τον απόλυτο σεβασμό μου και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου», ανέφερε αρχικά ο Μπακασέτας και συνέχισε λέγοντας:

«Υπάρχουν και θετικά στοιχεία που μπορούμε να κρατήσουμε. Είχαμε καλά διαστήματα σχεδόν σε όλα τα ματς. Ο αθλητισμός έχει πολλές αποτυχίες και λίγες επιτυχίες. Θα απογοητευτούν όλα τα παιδιά αλλά σηκώνουμε το κεφάλι. Ο πιο δυνατός αντιδράει και προσπαθεί να ανταμειφθεί για τους κόπους του και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί».

Όσο για το αν μίλησε στους συμπαίκτες του: «Δεν είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε με τα παιδιά. Μίλησε ο προπονητής που έχει σημαντικό ρόλο σε αυτή την ομάδα. Τα λόγια του είναι αρκετά για να μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι για τα επόμενα παιχνίδια και για τη συνέχεια της Εθνικής».