Μασούρας: «Έχουμε δυνατότητες αλλά στα κρίσιμα σημεία δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε» (vid)

Ο μεσοεπιθετικός της Εθνικής, Γιώργος Μασούρας ανέφερε πως και στο ματς με την Σκωτία, αλλά και σε αυτό με την Δανία η ομάδα δεν παρουσιάστηκε όπως θα έπρεπε.

Η Ελλάδα ηττήθηκε με 3-1 από τη Δανία και μαζί έχασε και τις τελευταίες ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιώργος Μασούρας μιλώντας στην κάμερα του ALPHA ανέφερε τα εξής: «Κάναμε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πολύ καλά, μετά είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα που επηρέασε την έκβαση του ομίλου.

Βλέπαμε ότι με τη Σκωτία και σήμερα ότι υπάρχουν δυνατότητες αλλά σε κρίσιμα σημεία δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε, και δεν είναι πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Να κρατήσουμε τη μαγιά που υπάρχει, τη μεθοδικότητα που έχει ο προπονητής. Στη συνέχεια ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του, να μπορέσει να σπρώξει ένα κομμάτι παραπάνω».

Για τα τρία γκολ: «Είναι η διαχείριση του μυαλού περισσότερο. Μας έλειπε η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα. Δύο ομάδες πιο έμπειρες κατόρθωσαν με τη λιγότερη δυνατόν προσπάθεια να μας δείξουν ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα εκτός από το καλό ποδόσφαιρο».