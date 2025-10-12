Σημαντικές νίκες στην προσπάθειά τους να βρεθούν στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 σημείωσαν Κροατία και Πολωνία απέναντι σε Γιβραλτάρ και Λιθουανία, αντίστοιχα. «Λύτρωση» στο φινάλε για την Ρουμανία που... έσπασε το απόλυτο της Αυστρίας.

7ος Όμιλος

Στο κυνήγι της πρώτης θέσης στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 βρίσκεται η Πολωνία που πέρασε χωρίς προβλήματα από την έδρα της Λιθουανίας, την οποία νίκησε 2-0. Ανώτεροι οι Πολωνοί, προηγήθηκαν από την τρομερή έμπνευση και την απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Σιμάνσκι στο 15'. Η ανωτερότητά τους μετουσιώθηκε και σε δεύτερο γκολ στην επανάληψη με την κεφαλιά του Λεβαντόφσκι από κοντά, μετά την σέντρα του Σιμάνσκι, τέρμα με το οποίο η Πολωνία «σφράγισε» και τη νίκη. Στους 13 βαθμούς και στο -3 από την πρωτοπόρο Ολλανδία που νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Φινλανδίας με 4-0. Ο Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού μπήκε στο ματς στο 83ο λεπτό.

Αποτελέσματα

Βαθμολογία

1. Ολλανδία 6 (22-3) 16

2. Πολωνία 6 (10-4) 13

3. Φινλανδία 7 (8-13) 10

4. Λιθουανία 7 (6-11) 3

5. Μάλτα 6 (1-16) 2

Επόμενη αγωνιστική (14/10)

Πολωνία - Ολλανδία

Φινλανδία - Μάλτα

8ος Όμιλος

Νίκη-ελπίδας για την Ρουμανία που σε ένα ματς με «δραματικό» φινάλε πήρε τελικά τους τρεις βαθμούς απέναντι στην πρωτοπόρο Αυστρία, χάρη στο γκολ του Γκίτα το 90+5' (1-0). Σε ένα ανιαρό ματς, με λίγες ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες, η Αυστρία είχε την στιγμή της με τον Ζάμπιτσερ στο 49', αλλά ο τερματοφύλακας της Ρουμανίας απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 60', η Ρουμανία απάντησε με το δοκάρι του Μιχαΐλα, προτού «λυτρωθεί» στις καθυστερήσεις από την κεφαλιά του Γκίτα. Στην 3η θέση οι Ρουμάνοι με 10 βαθμούς, «έσπασε» το απόλυτο των Αυστριακών.

Αποτελέσματα

Βαθμολογία

1. Αυστρία 6 (19-3) 15

2. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 6 (13-5) 13

3. Ρουμανία 6 (11-6) 10

4. Κύπρος 7 (11-9) 8

5. Σαν Μαρίνο 7 (1-32) 0

Επόμενη αγωνιστική (15/11)

Κύπρος - Αυστρία

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ρουμανία

12ος Όμιλος

Συνέχεια στο νικηφόρο σερί έδωσε η Κροατία που επιβλήθηκε του ουραγού Γιβραλτάρ με 3-0 και «αγκάλιασε» ουσιαστικά την πρόκριση. Οι Κροάτες πήραν το προβάδισμα με τον Φρουκ στο 30', μετά ένα ημίωρο έντονης πίεσης. Στο 57', ο Μάιερ δεν κατάφερε να σκοράρει από την άσπρη βούλα, καθώς ο Χάνκινς απέκρουσε. Παίζοντας στο... ρελαντί, η Κροατία «κλείδωσε» τη νίκη στο 78' με τον Σούσιτς να βρίσκει δίχτυα και το τελικό 3-0 ήρθε στις καθυστερήσεις από τον Έρλιτς. Με αυτό το «τρίποντο», η Κροατία διατήρησε το +3 από την Τσεχία που υπέστη ήττα-σοκ από τα Νησιά Φερόε (2-1) νωρίτερα.

Αποτελέσματα

Βαθμολογία

1. Κροατία 6 (20-1) 16

2. Τσεχία 7 (12-8) 13

3. Νησιά Φερόε 7 (10-6) 12

4. Μαυροβούνιο 6 (4-13) 6

5. Γιβραλτάρ 6 (2-20) 0

Επόμενη αγωνιστική (14/11)