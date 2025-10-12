Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Άνετες νίκες για Κροατία και Πολωνία, «χτύπησε» στο 90+5' η Ρουμανία
7ος Όμιλος
Στο κυνήγι της πρώτης θέσης στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 βρίσκεται η Πολωνία που πέρασε χωρίς προβλήματα από την έδρα της Λιθουανίας, την οποία νίκησε 2-0. Ανώτεροι οι Πολωνοί, προηγήθηκαν από την τρομερή έμπνευση και την απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Σιμάνσκι στο 15'. Η ανωτερότητά τους μετουσιώθηκε και σε δεύτερο γκολ στην επανάληψη με την κεφαλιά του Λεβαντόφσκι από κοντά, μετά την σέντρα του Σιμάνσκι, τέρμα με το οποίο η Πολωνία «σφράγισε» και τη νίκη. Στους 13 βαθμούς και στο -3 από την πρωτοπόρο Ολλανδία που νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Φινλανδίας με 4-0. Ο Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού μπήκε στο ματς στο 83ο λεπτό.
Αποτελέσματα
- Ολλανδία - Φινλανδία 4-0
- Λιθουανία - Πολωνία 0-2
Βαθμολογία
1. Ολλανδία 6 (22-3) 16
2. Πολωνία 6 (10-4) 13
3. Φινλανδία 7 (8-13) 10
4. Λιθουανία 7 (6-11) 3
5. Μάλτα 6 (1-16) 2
Επόμενη αγωνιστική (14/10)
- Πολωνία - Ολλανδία
- Φινλανδία - Μάλτα
8ος Όμιλος
Νίκη-ελπίδας για την Ρουμανία που σε ένα ματς με «δραματικό» φινάλε πήρε τελικά τους τρεις βαθμούς απέναντι στην πρωτοπόρο Αυστρία, χάρη στο γκολ του Γκίτα το 90+5' (1-0). Σε ένα ανιαρό ματς, με λίγες ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες, η Αυστρία είχε την στιγμή της με τον Ζάμπιτσερ στο 49', αλλά ο τερματοφύλακας της Ρουμανίας απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 60', η Ρουμανία απάντησε με το δοκάρι του Μιχαΐλα, προτού «λυτρωθεί» στις καθυστερήσεις από την κεφαλιά του Γκίτα. Στην 3η θέση οι Ρουμάνοι με 10 βαθμούς, «έσπασε» το απόλυτο των Αυστριακών.
Αποτελέσματα
- Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4
- Ρουμανία - Αυστρία 1-0
Βαθμολογία
1. Αυστρία 6 (19-3) 15
2. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 6 (13-5) 13
3. Ρουμανία 6 (11-6) 10
4. Κύπρος 7 (11-9) 8
5. Σαν Μαρίνο 7 (1-32) 0
Επόμενη αγωνιστική (15/11)
- Κύπρος - Αυστρία
- Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ρουμανία
12ος Όμιλος
Συνέχεια στο νικηφόρο σερί έδωσε η Κροατία που επιβλήθηκε του ουραγού Γιβραλτάρ με 3-0 και «αγκάλιασε» ουσιαστικά την πρόκριση. Οι Κροάτες πήραν το προβάδισμα με τον Φρουκ στο 30', μετά ένα ημίωρο έντονης πίεσης. Στο 57', ο Μάιερ δεν κατάφερε να σκοράρει από την άσπρη βούλα, καθώς ο Χάνκινς απέκρουσε. Παίζοντας στο... ρελαντί, η Κροατία «κλείδωσε» τη νίκη στο 78' με τον Σούσιτς να βρίσκει δίχτυα και το τελικό 3-0 ήρθε στις καθυστερήσεις από τον Έρλιτς. Με αυτό το «τρίποντο», η Κροατία διατήρησε το +3 από την Τσεχία που υπέστη ήττα-σοκ από τα Νησιά Φερόε (2-1) νωρίτερα.
Αποτελέσματα
- Νησιά Φερόε - Τσεχία 2-1
- Κροατία - Γιβραλτάρ 3-0
Βαθμολογία
1. Κροατία 6 (20-1) 16
2. Τσεχία 7 (12-8) 13
3. Νησιά Φερόε 7 (10-6) 12
4. Μαυροβούνιο 6 (4-13) 6
5. Γιβραλτάρ 6 (2-20) 0
Επόμενη αγωνιστική (14/11)
- Κροατία - Νησιά Φερόε
- Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο
