Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει από την Κοπεγχάγη για την ήττα της Εθνικής ομάδας και τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου έσβησε στην Κοπεγχάγη. Η Εθνική ομάδα δεν θα είναι στο μεγάλο ραντεβού του προσεχούς καλοκαιρού μετά την καταδικαστική ήττα από τους Δανούς στο Πάρκεν. Πριν αναφέρουμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως το γεγονός πως η Ελλάδα δεν καταφέρνει να τερματίσει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις του γκρουπ, συνιστά αποτυχία.

Χωρίς, φυσικά, να υποτιμούμε τις αντιπάλους της ελληνικής ομάδας, το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έπρεπε σε αυτόν τον όμιλο, να πάρει μίνιμουμ το εισιτήριο για τα μπαράζ του Μαρτίου. Ακόμα δε πιο βαρύ, καθιστά τον αποκλεισμό, το γεγονός πως αυτός έρχεται από την τέταρτη κιόλας αγωνιστική και μετατρέπει τα δύο ματς του Νοέμβρη σε τυπική διαδικασία.

Τρία ματς, δύο κόντρα στους Δανούς και ένα με τους Σκωτσέζους, αρκούσαν για να εξαφανίσουν την προσδοκία της επιστροφής σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού για πρώτη φορά μετά το μακρινό (πια) 2014 και το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας. Τρεις ήττες και εννέα συνολικά γκολ κατά, είναι βαρύς απολογισμός. Για ένα σύνολο που από την ημέρα που το ανέλαβε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε γνωρίσει μία μόλις βαριά ήττα και αυτή από την Αγγλία τον περασμένο Νοέμβρη στο ΟΑΚΑ, το «9-2» στο ταμείο των τριών τελευταίων αγώνων, κάνει θόρυβο.

Ήταν, όμως, πολύ κρίμα για αυτήν την ομάδα. Και ήταν κρίμα γιατί όπως η Εθνική ομάδα ηττήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Γλασκώβη από τους Σκωτσέζους όντας ανώτερη, έτσι δώρισε και ένα πολύ άνετο και εύκολο τρίποντο στους Δανούς στην Κοπεγχάγη. Με την εικόνα του αγώνα στο πρώτο 20λεπτο, δόθηκε η αίσθηση σε όσους παρακολουθούσαν τον αγώνα, πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορούσε να τα καταφέρει. Πως μπορούσε να επικρατήσει στην έδρα μίας πολύ ποιοτικής και ταλαντούχας ομάδας και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της.

Αυτό, άλλωστε, είναι και το μεγαλύτερο παράσημο της εποχής Γιοβάνοβιτς. Πως η Ελλάδα έμαθε να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να παίζει το ποδόσφαιρό της, διεκδικώντας τη νίκη, ανεξαρτήτως του ποια ομάδα είχε απέναντί της. Το έκανε, λοιπόν και στο Πάρκεν απέναντι στη Δανία. Κόντρα σε ένα γκρουπ που από το 2016 κι έπειτα, δεν έχει λείψει από καμία μεγάλη διοργάνωση.

Κι όμως, αυτό που ακολούθησε, δεν μπορούσε κανείς να το προβλέψει. Μέσα σε 25’ οι Έλληνες διεθνείς έκαναν το ένα δώρο μετά το άλλο στους Δανούς και επί της ουσίας, η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να σταθούμε στο ποιος έκανε τα λάθη. Δεν υπήρξε, άλλωστε, κάποιος στον οποίο να αξίζει να πάρει πάνω του όλο το βάρος του ανεπιτυχούς αποτελέσματος.

Ο κάθε ένας από τους παίκτες της ελληνικής ομάδας έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης στην ήττα. Όλοι αδίκησαν τους εαυτούς τους. Στην κακιά βραδιά είναι εύκολο να βρούμε εξιλαστήρια θύματα, είναι εύκολο να στρέψουμε τα βέλη εναντίον όσων έκαναν μία λάθος πάσα ή όσων είχαν μία λάθος αντίδραση. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως όλη η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυτής.

Η αλήθεια είναι πως στο δεύτερο ημίχρονο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έβγαλε αντίδραση. Και αν ήταν λίγο πιο τυχερό, θα μπορούσε να έχει στριμώξει πολύ τους γηπεδούχους. Όμως, σε αυτή τη σειρά των αγώνων, εκτός από τα δικά της μεγάλα λάθη, η Ελλάδα δεν είχε σύμμαχό της την τύχη. Αν την είχε, δεν θα είχε φτάσει στο ματς με τους Δανούς, όντας με την πλάτη στον τοίχο. Συνεπώς, το να σταθεί κανείς στις όποιες χαμένες ευκαιρίες μετά το 3-1 του Τζόλη, θα είναι μάλλον μάταιο.

Στο τέλος της ημέρας, μένει η απογοήτευση και η πικρία για τον χαμένο στόχο. Όμως, αυτό που ξεκίνησε να χτίζεται στην Εθνική ομάδα είναι όμορφο. Και όπως λέει ο σοφός λαός για να πετύχεις πρέπει πρώτα να αποτύχεις ξανά και ξανά. Η πλήρης ισοπέδωση δεν εξυπηρετεί σε τίποτα.