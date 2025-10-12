Νέα μοναδική ευκαιρία με τον Παυλίδη για την Ελλάδα για να μειώσει σε 3-2, αλλά ο Άντερσεν σταμάτησε πάνω στη γραμμή την μπάλα.

Μετά τη σπουδαία ευκαιρία του Κωνσταντέλια στο 69', η Εθνική Ελλάδας πλησίασε από το να μειώσει σε 3-2 στο 79' με τον Παυλίδη.

Ο φορ της γαλανόλευκης πλάσαρε τον Σμάιχελ, ο Βέστεργκααρντ έβαλε το πόδι του και πάνω στη γραμμή ο Άντερσεν με κεφαλιά σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα.