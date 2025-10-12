Δανία - Ελλάδα: Η νέα μεγάλη ευκαιρία με Παυλίδη, άγγιξε ξανά το 3-2 η Εθνική
Νέα μοναδική ευκαιρία με τον Παυλίδη για την Ελλάδα για να μειώσει σε 3-2, αλλά ο Άντερσεν σταμάτησε πάνω στη γραμμή την μπάλα.
Μετά τη σπουδαία ευκαιρία του Κωνσταντέλια στο 69', η Εθνική Ελλάδας πλησίασε από το να μειώσει σε 3-2 στο 79' με τον Παυλίδη.
Ο φορ της γαλανόλευκης πλάσαρε τον Σμάιχελ, ο Βέστεργκααρντ έβαλε το πόδι του και πάνω στη γραμμή ο Άντερσεν με κεφαλιά σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.