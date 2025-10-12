Στο 69' η Εθνική Ελλάδας έφτασε μια ανάσα από το να μειώσει σε 3-2 στο Πάρκεν με τον Κωνσταντέλια.

Το γκολ του Τζόλη στο 63' έδωσε ελπίδα στην Εθνική Ελλάδας, η οποία λίγο έλειψε στο 69' να μειώσει σε 3-2 απέναντι στη Δανία. Ο Μασούρας βρήκε τον Κωνσταντέλια, αλλά ο Σμάιχελ απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπάθεια του τελευταίου κρατώντας το 3-1.