Δανία - Ελλάδα: Το γκολ του Χόιλουντ μετά το λάθος του Ζαφείρη για το 1-0
Στο 21' η Δανία πήρε κεφάλι στο σκορ απέναντι στην Εθνική Ελλάδας με σκόρερ τον Χόιλουντ μετά από ένα τεράστιο λάθος του Ζαφείρη.
Παρότι η Εθνική Ελλάδας είχε ξεκινήσει δυναμικά στο «Πάρκεν» απέναντι στη Δανία, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα στο 21' έπειτα από ένα ολέθριο λάθος του Ζαφείρη.
Ο Ζαφείρης στην προσπάθειά του να γυρίσει την μπάλα στον Βλαχοδήμο έκανε μια απρόσεκτη πάσα δίνοντας ουσιαστικά... ασίστ στον Χόιλουντ, ο οποίος πλασάροντας τον Έλληνα γκολκίπερ έκανε το 1-0 για τους Δανούς.
