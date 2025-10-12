Στο 21' η Δανία πήρε κεφάλι στο σκορ απέναντι στην Εθνική Ελλάδας με σκόρερ τον Χόιλουντ μετά από ένα τεράστιο λάθος του Ζαφείρη.

Παρότι η Εθνική Ελλάδας είχε ξεκινήσει δυναμικά στο «Πάρκεν» απέναντι στη Δανία, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα στο 21' έπειτα από ένα ολέθριο λάθος του Ζαφείρη.

Ο Ζαφείρης στην προσπάθειά του να γυρίσει την μπάλα στον Βλαχοδήμο έκανε μια απρόσεκτη πάσα δίνοντας ουσιαστικά... ασίστ στον Χόιλουντ, ο οποίος πλασάροντας τον Έλληνα γκολκίπερ έκανε το 1-0 για τους Δανούς.