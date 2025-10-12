Η Σκωτία με... άγχος επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Λευκορωσίας, βρέθηκε μόνη στην κορυφή και βλέπει πιο κοντά το Μουντιάλ 2026!

Η Σκωτία μετά τη σημαντική νίκη επί της Ελλάδας, πέτυχε δεύτερη διαδοχική εντός έδρας και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Μουντιάλ. Οι Σκωτσέζοι επικράτησαν 2-1 της Λευκορωσίας, διατήρησαν το αήττητο και είναι μόνοι πρώτοι στην κορυφή με 10 βαθμούς, περιμένοντας το ματς της Δανίας με την εθνική μας. Η Σκωτία ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, ωστόσο αγχώθηκε και είδε τους φιλοξενούμενους να απειλούν. Ωστόσο, αφού οι Λευκορώσοι δεν ισοφάρισαν, κατάφερε να βρει για δεύτερη φορά δίχτυα και να σφραγίσει ένα πολύτιμο τρίποντο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν, δημιούργησαν στιγμές και κατάφεραν μόλις στο 15ο λεπτό να ανοίξουν το σκορ με τον Άνταμς. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν ξανά στο γκολ, ωστόσο δεν είχαν την ουσία. Στην επανάληψη, η Λευκορωσία πήρε μέτρα και στο 63' βρήκε δίχτυα με τον Μαλέσεβιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Η Σκωτία αντέδρασε και ο Ανταμς σημείωσε γκολ, ωστόσο κι αυτό το τέρμα ακυρώθηκε. Οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της λύτρωσης στο 84', με τον ΜακΤόμινεϊ να πετυχαίνει το 2-0. Η Λευκορωσία μείωσε σε 2-1 με τον Κούτσκο στις καθυστερήσεις, χωρίς όμως να μπορεί να πάρει κάτι περισσότερο.

Αποτελέσματα

Δανία - Ελλάδα

Σκωτία - Λευκορωσία 2-1

Βαθμολογία