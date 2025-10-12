Η UEFA εξετάζει ριζικές αλλαγές στα προκριματικά, εν μέσω φόβων απώλειας ενδιαφέροντος από φιλάθλους.

Οι επιλογές που θα τεθούν υπό εξέταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Euro περιλαμβάνουν τη χρήση του Nations League ή μια παραλλαγή του format των ομίλων του Champions League. Η UEFA πρόκειται να προχωρήσει σε μια μεγάλη αναθεώρηση της μορφής των διεθνών προκριματικών, εν μέσω φόβων ότι οι φίλαθλοι και οι τηλεοπτικοί σταθμοί χάνουν το ενδιαφέρον τους για τους συγκεκριμένους αγώνες.

Μια ειδική ομάδα εργασίας από την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων της UEFA έχει συσταθεί, με στόχο να εξετάσει εναλλακτικές μορφές για τα προκριματικά των ανδρικών διοργανώσεων Παγκοσμίου Κυπέλλου και Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μεταξύ των συστημάτων που θα εξεταστούν, είναι το ενδεχόμενο επέκτασης της χρήσης του τουρνουά Nations League ως μέσο πρόκρισης, ή η εφαρμογή ενός μοντέλου βασισμένου στο «ελβετικό σύστημα» που χρησιμοποιείται στο Champions League. Στη συνάντηση των γενικών γραμματέων των 55 ευρωπαϊκών ομοσπονδιών που έγινε πριν δύο εβδομάδες στη Μάλαγα, παρουσιάστηκε επίσημα το θέμα. Οι εκπρόσωποι συζήτησαν τόσο τα οφέλη όσο και τις πιθανές αρνητικές συνέπειες της χρήσης του Nations League και του ελβετικού μοντέλου.

Αξίζει να σημειωθεί, πως τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα και το ενδιαφέρον των φιλάθλων στους διεθνείς προκριματικούς έχουν μειωθεί, ενώ έχουν αυξηθεί στο Nations League. Μια από τις ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με τη χρήση του Nations League, στο οποίο οι ομάδες ανεβαίνουν ή υποβιβάζονται σε διαφορετικές κατηγορίες μεταξύ των τουρνουά, είναι ότι ενδέχεται να μειωθούν οι αγώνες μικρότερων χωρών απέναντι σε πολύ πιο εμπορικές αντιπάλους, αγώνες που συχνά αποφέρουν μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Μια άλλη επιλογή που πρόκειται να συζητηθεί είναι αν μπορεί να προσαρμοστεί το «ελβετικό μοντέλο» που χρησιμοποιείται στο Champions League, το Europa League και το Conference League. Αυτό θα σήμαινε ότι και οι 55 εθνικές ομάδες θα έδιναν έξι ή οκτώ αγώνες εναντίον αντιπάλων με βάση τη βαθμολογική κατάταξη, χωρίς επαναληπτικούς.

Με το υπάρχον σύστημα, η Αγγλία δίνει οκτώ προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι σε ομάδες όπως η Σερβία, η Αλβανία, η Λετονία και η Ανδόρα, εντός και εκτός έδρας. Σύμφωνα με πηγές, κανένας από αυτούς τους αγώνες δεν θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικός για τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Με το ελβετικό μοντέλο, η Αγγλία θα μπορούσε να παίξει δύο αγώνες απέναντι σε ισοδύναμες ομάδες, αλλά και μερικούς απέναντι σε μικρότερες. Τα αποτελέσματα θα καταχωρούνταν σε έναν ενιαίο πίνακα βαθμολογίας, που θα καθορίζει ποιοι προκρίνονται. Για παράδειγμα, αν υπήρχαν 16 θέσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι πρώτες 12 ομάδες θα προκρίνονταν απευθείας και οι επόμενες 8 θα συμμετείχαν σε play-offs για τις υπόλοιπες 4 θέσεις. Ωστόσο, άλλη πηγή προειδοποιεί ότι, παρά την επιτυχία του νέου φορμάτ στις διασυλλογικές διοργανώσεις, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο ποδόσφαιρο συλλόγων και εθνικών ομάδων και ότι το ελβετικό μοντέλο «δεν είναι μαγική λύση».

