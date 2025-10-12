Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Ξηλώθηκε» εκ των έσω η Ισημερινή Γουινέα λόγω... απεργίας των ποδοσφαιριστών

Equatorial_Guinea

Η απόφαση των παικτών της Ισημερινής Γουινέας να μην ταξιδέψουν στο Μαλάουι για την μεταξύ τους αναμέτρηση στα προκριματικά του Μουντιάλ, στοίχισε στους ίδιους και στον προπονητή που απολύθηκε κακήν-κακώς.

Ένταση και αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις της Ισημερινής Γουινέας με αφορμή την στάση των ποδοσφαιριστών της στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή της Ισημερινής Γουινέας δεν ταξίδεψε στο Μαλάουι για το μεταξύ τους παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη (9/10), με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να ματαιωθεί.

Ο λόγος πίσω από την απόφαση αυτή ήταν η... απεργία από πλευράς παικτών, επικαλούμενοι τα συνεχή παράπονα όσον αφορά τις συθνήκες και τις οικονομικές απολαβές τους. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έδρασε άμεσα προχωρώντας στην απομάκρυνση του προπονητή, Χουάν Μίτσα.

Επιπλέον πολλοί από τους βασικούς παίκτες της Ισημερινής Γουινέας, μεταξύ αυτών και του αρχηγού τους Εμίλιο Ενσούε, βρέθηκαν κακήν-κακώς εκτός αποστολής για το επόμενο παιχνίδι της ομάδας την Δευτέρα (13/10) με την Λιβερία. Την υπόθεση αναμένεται να εξετάσει η FIFA και δεν αποκλείεται να προχωρήσει στην επιβολή σχετικών κυρώσεων.
