Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Ξηλώθηκε» εκ των έσω η Ισημερινή Γουινέα λόγω... απεργίας των ποδοσφαιριστών
Ένταση και αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις της Ισημερινής Γουινέας με αφορμή την στάση των ποδοσφαιριστών της στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή της Ισημερινής Γουινέας δεν ταξίδεψε στο Μαλάουι για το μεταξύ τους παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη (9/10), με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να ματαιωθεί.
Ο λόγος πίσω από την απόφαση αυτή ήταν η... απεργία από πλευράς παικτών, επικαλούμενοι τα συνεχή παράπονα όσον αφορά τις συθνήκες και τις οικονομικές απολαβές τους. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έδρασε άμεσα προχωρώντας στην απομάκρυνση του προπονητή, Χουάν Μίτσα.
Equatorial Guinea sack manager and banish players for going on strike https://t.co/jZVlf8TEBe pic.twitter.com/3umlcI8aW9— The Independent (@Independent) October 12, 2025
