Η απόφαση των παικτών της Ισημερινής Γουινέας να μην ταξιδέψουν στο Μαλάουι για την μεταξύ τους αναμέτρηση στα προκριματικά του Μουντιάλ, στοίχισε στους ίδιους και στον προπονητή που απολύθηκε κακήν-κακώς.

Ένταση και αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις της Ισημερινής Γουινέας με αφορμή την στάση των ποδοσφαιριστών της στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή της Ισημερινής Γουινέας δεν ταξίδεψε στο Μαλάουι για το μεταξύ τους παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη (9/10), με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να ματαιωθεί.

Ο λόγος πίσω από την απόφαση αυτή ήταν η... απεργία από πλευράς παικτών, επικαλούμενοι τα συνεχή παράπονα όσον αφορά τις συθνήκες και τις οικονομικές απολαβές τους. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έδρασε άμεσα προχωρώντας στην απομάκρυνση του προπονητή, Χουάν Μίτσα.

Equatorial Guinea sack manager and banish players for going on strike https://t.co/jZVlf8TEBe pic.twitter.com/3umlcI8aW9 — The Independent (@Independent) October 12, 2025

Επιπλέον πολλοί από τους βασικούς παίκτες της, μεταξύ αυτών και του αρχηγού τους, βρέθηκαν κακήν-κακώς εκτός αποστολής για το επόμενο παιχνίδι της ομάδας την Δευτέρα (13/10) με την. Την υπόθεση αναμένεται να εξετάσει ηκαι δεν αποκλείεται να προχωρήσει στην επιβολή σχετικών κυρώσεων.