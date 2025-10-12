Ζιντάν: «Θέλω να γίνω προπονητής της εθνικής Γαλλίας»

Την επιθυμία του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γαλλίας εξέφρασε ο Ζινεντίν Ζιντάν, τον οποίο στη χώρα του χρίζουν φαβορί για την διαδοχή του Ντιντιέ Ντεσάν.

Στην Γαλλία σχεδιάζουν ήδη την επόμενη ημέρα, μιας και η αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάν από τον πάγκο της εθνικής μετά το Μουντιάλ 2026 είναι δεδομένη.

Σχεδόν σίγουρος θεωρείται και ο αντικαταστάτης του, ο οποίος με τη σειρά του φρόντισε να επιβεβαιώσει τις σκέψεις που υπάρχουν στους «κόλπους» της Ομοσπονδίας γύρω από το όνομά του. Ο λόγος φυσικά για τον σπουδαίο Ζινεντίν Ζιντάν.

Πρόσφατα δημοσιεύματα στην Γαλλία τον έχρισαν ως φαβορί για να την διαδοχή του Ντεσάν στον πάγκο της ομάδας και ο ίδιος, μιλώντας σε αθλητικό φεστιβάλ στην Ιταλία, έκλεισε το... μάτι:

«Σίγουρα θα επιστρέψω στην προπονητική, αυτό είναι το σχέδιό μου. Η επιθυμία μου είναι να γίνω προπονητής της Εθνικής Γαλλίας μια μέρα. Για να δούμε», ήταν το σχόλιο που έκανε ο «Ζιζού».

 

Θυμίζουμε ότι ο Ζιντάν βρίσκεται μακριά από τους πάγκους από το 2021, όταν και αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ντεσάν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν το προσεχές καλοκαίρι μετά από 14 χρόνια στον πάγκο της Γαλλίας, την οποία φυσικά είχε οδηγήσει στην κορυφή του κόσμου το 2018.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

