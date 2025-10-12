Ζιντάν: «Θέλω να γίνω προπονητής της εθνικής Γαλλίας»
Στην Γαλλία σχεδιάζουν ήδη την επόμενη ημέρα, μιας και η αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάν από τον πάγκο της εθνικής μετά το Μουντιάλ 2026 είναι δεδομένη.
Σχεδόν σίγουρος θεωρείται και ο αντικαταστάτης του, ο οποίος με τη σειρά του φρόντισε να επιβεβαιώσει τις σκέψεις που υπάρχουν στους «κόλπους» της Ομοσπονδίας γύρω από το όνομά του. Ο λόγος φυσικά για τον σπουδαίο Ζινεντίν Ζιντάν.
«Σίγουρα θα επιστρέψω στην προπονητική, αυτό είναι το σχέδιό μου. Η επιθυμία μου είναι να γίνω προπονητής της Εθνικής Γαλλίας μια μέρα. Για να δούμε», ήταν το σχόλιο που έκανε ο «Ζιζού».
Θυμίζουμε ότι ο Ζιντάν βρίσκεται μακριά από τους πάγκους από το 2021, όταν και αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ντεσάν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν το προσεχές καλοκαίρι μετά από 14 χρόνια στον πάγκο της Γαλλίας, την οποία φυσικά είχε οδηγήσει στην κορυφή του κόσμου το 2018.
🚨 Zinedine Zidane: “For sure I’m returning to work as head coach, it’s my plan”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2025
“My desire is to become France head coach one day… let’s see”, said at Festival Dello Sport. pic.twitter.com/6QiV05rkGE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.