«Καταπέλτης» ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής ομοσπονδίας για Ντεσπόντοφ: «Όταν ο αρχηγός μας είναι αναπληρωματικός στον ΠΑΟΚ...»

Μετά την ήττα από την Τουρκία, ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας της Βουλγαρίας επέρριψε τις ευθύνες στους παίκτες, ασκώντας δριμεία κριτική και στον αρχηγό τους Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Η βαριά ήττα της Βουλγαρίας με 1-6 από την Τουρκία στο «Βασίλ Λέφσκι» προκάλεσε έντονη κριτική σε παίκτες αλλά και στο προπονητικό επιτελείο. Ο αντιπρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ατανάς Φουρνάντζιεφ, μίλησε στα media χωρίς να μασήσει τα λόγια του για την κατάσταση που επικρατεί στην Εθνική, φτάνοντας μάλιστα στο να χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα τον αρχηγό της, Κίριλ Ντεσπόντοφ.

«Το έχω πει εδώ και καιρό, και η UEFA το επιβεβαίωσε στην ανάλυσή της. Μέχρι να έχουμε τουλάχιστον πέντε παίκτες που αγωνίζονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν υπάρχει ελπίδα», δήλωσε και πρόσθεσε «Είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες μας δεν είναι έτοιμοι ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά. Όταν ο αρχηγός της εθνικής είναι αναπληρωματικός στον ΠΑΟΚ, τι να περιμένουμε;».

Ο Φουρνάντζιεφ επεσήμανε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι ξένοι παίκτες, αλλά η έλλειψη υποδομών και επένδυσης στις ακαδημίες. «Το ποδόσφαιρο χρειάζεται χρήματα. Στην Ιταλία, η Μπολόνια έχει 20 γήπεδα προπόνησης. Εμείς, στην πρώτη κατηγορία, παλεύουμε απλώς να κρατήσουμε τις ανδρικές ομάδες ζωντανές», ανέφερε χαρακτηριστικά και ζητησε την άμεση στήριξη του κράτους προκειμένου να βελτιωθεί έστω και τώρα η κατάσταση.