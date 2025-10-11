Χάρη στο γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της Σερβίας (1-0) και μαζί το πάνω χέρι στην υπόθεση των μπαράζ για το Μουντιάλ 2026. Έκαναν τον καθήκον τους Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία και Ιρλανδία.

5ος Όμιλος

Στο... ρελαντί η Ισπανία, δεν χρειάστηκε καν να ιδρώσει για να κάνει το 3/3 στον όμιλό της και μαζί ακόμα ένα βήμα για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης υπέταξε άνετα με 2-0 τη Γεωργία στο Έλτσε και συνεχίζει στην κορυφή του ομίλου της.

Ανώτερη από την αρχή μέχρι το τέλος, η Ρόχα άνοιξε το σκορ με τον Πίνο στο 24ο λεπτό. Ο Τόρες έχασε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του από την άσπρη βούλα πέντε λεπτά μετά, όμως η πολιορκία συνεχίστηκε. Αφού... πάλεψε με τα δοκάρια (είχε δύο), η Ισπανία βρήκε τη λύση με τον Μικέλ Οϊαρθάμπαλ. Ο επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ στο 64ο λεπτό με τρομερή εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Μαμαρντασβίλι και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Περίπατο έκανε στη Σόφια η Τουρκία, διαλύοντας με 6-1 τη Βουλγαρία για να διατηρήσει τον πρώτο λόγο όσον αφορά στη 2η θέση του γκρουπ. Βασικός ξεκίνησε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ, που είχε και ασίστ στο μοναδικό γκολ της ομάδας του. Ο Κενάν Γιλντίζ πέτυχε δύο γκολ για τους Τούρκους, από ένα οι Γκιουλέρ, Τσελίκ και Καχφετσί ενώ... άθελά του χρίστηκε σκόρερ κατά της χώρας του και ο Ποπόφ που είχε αυτογκόλ.

Αποτελέσματα

Ισπανία - Γεωργία 2-0

Βουλγαρία - Τουρκία 1-6

Βαθμολογία

1. Ισπανία 3 (11-0) 9

2. Τουρκία 3 (9-9) 6

3. Γεωργία 3 (5-5) 3

4. Βουλγαρία 3 (1-12) 0

Επόμενη αγωνιστική (14/10)

Ισπανία - Βουλγαρία

Τουρκία - Γεωργία

6ος Όμιλος

«Λυτρώθηκε» στο 90+1' η Πορτογαλία που βρήκε απέναντί της την φοβερή αντίσταση της Ιρλανδίας και του Κέλεχερ συγκεκριμένα, φτάνοντας τελικά στο φινάλε στη νίκη με 1-0 κάνοντας παράλληλα το 3Χ3 στον όμιλο. Κυρίαρχοι οι Πορτογάλοι στο ματς, πίεζαν από την αρχή για να βρουν το γκολ και το άγγιξαν σε αρκετές περιπτώσεις με τον Κέλεχερ να έχει απαντήσεις. Μάλιστα, ο γκολκίπερ των Ιρλανδών είπε «όχι» από τα έντεκα βήματα στον Ρονάλντο αποκρούοντας εντυπωσιακά με το πόδι! Τη λύση έδωσε στις καθυστερήσεις ο Ρούμπεν Νέβες.

Στο άλλο ματς που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, η Ουγγαρία κατάφερε να λυγίσει την Αρμενία με 2-0 παίρνοντας την πρώτη της νίκη στην προκριματική φάση. Ανώτεροι οι Ούγγροι σε όλο το ματς, προηγήθηκαν με τον Λούκας στο 56ο λεπτό. Τη νίκη «σφράγισε» στις καθυστερήσεις ο Γκρούμπερ, με την Ουγγαρία να φτάνει τους 4 βαθμούς και την Αρμενία να μένει στους 3.

Αποτελέσματα

Πορτογαλία - Ιρλανδία 1-0

Ουγγαρία - Αρμενία 2-0

Βαθμολογία

1. Πορτογαλία 3 (9-2) 9

2. Ουγγαρία 3 (6-5) 4

3. Αρμενία 3 (2-8) 3

4. Ιρλανδία 3 (3-5) 1

Επόμενη αγωνιστική (14/10)

Πορτογαλία - Ουγγαρία

Ιρλανδία - Αρμενία

9ος Όμιλος

Συνέχεια στο νικηφόρο σερί της έδωσε η Ιταλία που πέρασε από την έδρα της Εσθονίας με 3-1. Ο Κιν άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό προτού αποχωρήσει τραυματίας. Στο 30' ο Ρετέγκι είδε τον Χέιν να αποκρούει το πέναλτί του, αλλά πήρε το... αίμα του πίσω οκτώ λεπτά μετά. Στο 74', η Ιταλία βρήκε και τρίτο γκολ με τον Εσπόζιτο, ενώ η Εσθονία απλώς μείωσε με τον Σαπίνεν στο 76' μετά το τραγικό λάθος του Ντοναρούμα. Στην δεύτερη θέση η ομάδα του Γκατούζο με 12 βαθμούς, στο -6 από την Νορβηγία με ματς λιγότερο.

Αποτελέσματα

Βαθμολογία

1. Νορβηγία 6 (29-3) 18

2. Ιταλία 5 (15-8) 12

3. Ισραήλ 6 (15-16) 9

4. Εσθονία 6 (6-16) 3

5. Μολδαβία 5 (3-25) 0

Επόμενη αγωνιστική (14/10)

Ιταλία - Ισραήλ

Εσθονία - Μολδαβία

11ος Όμιλος

Οι Αετοί της Αλβανίας άνοιξαν τα φτερά τους για τα μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Σιλβίνιο πήρε τεράστιο «διπλό» επί της Σερβίας μέσα στο Λέφκοβατς (1-0) και άφησε την αντίπαλό της τέσσερις βαθμούς πίσω της για να στρογγυλοκαθίσει στη 2η θέση του ομίλου της, πίσω από την Αγγλία.

Φυσικά πολλά τα νεύρα, τεράστια η ένταση σε χορτάρι και κερκίδα σε ένα παιχνίδι σαν κι αυτό, όμως την πίεση τη χρησιμοποίησαν υπέρ τους οι Αλβανοί. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε στις καθυστερήσεις του ματς ο Ρέι Μάναϊ με φανταστικό σουτ. Βασικός και με clean sheet ήταν για τους φιλοξενούμενους ο Θωμάς Στρακόσα της ΑΕΚ, ενώ αλλαγή για τη Σερβία πέρασε στο 64΄ ο συμπαίκτης του στην Ένωση, Λούκα Γιόβιτς.

Νωρίτερα, Λετονία και Ανδόρρα έμειναν στο 2-2 στη Ρίγα και εξακολουθούν να έχουν μόνο μαθηματικές ελπίδες για τη 2η θέση.

Αποτελέσματα

Σερβία - Αλβανία 0-1

Λετονία - Ανδρόρρα 2-2

Βαθμολογία

1. Αγγλία 5 (13-0) 15

2. Αλβανία 6 (6-3) 11

3. Σερβία 5 (4-6) 7

4. Λετονία 6 (4-8) 5

5. Ανδόρρα 6 (2-12) 1

Επόμενη αγωνιστική (14/10)