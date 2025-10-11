Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός ανέλυσε ξεκάθαρα το σκεπτικό του και πριν το Δανία - Ελλάδα όπου υπάρχει ξεκάθαρα ένας αγωνιστικός δρόμος για την Εθνική μας. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Αφήνουμε πίσω μας το 3-1 στο Σκωτία - Ελλάδα και το ίδιο κάνει και η Εθνική μας ομάδα και απόλυτα δικαιολογημένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να απογοητεύεσαι άλλο όταν έχει χυθεί η καρδάρα με το γάλα και προφανώς δεν μπορείς να κάνει κάτι άλλο.

Τώρα σειρά παίρνει το Δανία - Ελλάδα, όπου για την Εθνική μας και τους στόχους της δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης. Ένα παιχνίδι όπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν ξεκάθαρος: δεν θα παίξει το... ταμπούρι των Σκωτσέζων - και δεν θα το έκανε ποτέ - αλλά το δικό του παιχνίδι. Θα διατηρήσει και το σκεπτικό του αλλά και την προσέγγισή του. Άρα και τώρα η λογική θα είναι όσο πιο ανοιχτό και επιθετικό ποδόσφαιρο γίνεται και φυσικά πάντα με ζητούμενο την κατάκτηση της νίκης. Προφανώς και ένας προπονητής ξέρει πιο καλά από κάθε άλλον την ομάδα του όμως από την άλλη για έναν αγώνα υπάρχουν πάντα διαφορετικές απόψεις.

Η Ελλάδα απέναντι στη Δανία έχει 2 τρόπος να χτυπήσει το παιχνίδι. Ο πρώτος ο δικός της και όπως παίζει πάντα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο 2ος να επιχειρήσει να παίξει πιο κλειστά ή πιο προσεκτικά για το αποτέλεσμα. Η απόφαση φυσικά και έχει ληφθεί και αφορά στο πρώτο σκέλος και όχι στο δεύτερο.

Η Εθνική χρειάζεται να βρει πρώτη γκολ και να μην δεχθεί εύκολα τέρματα από τους Δανούς

Στην Ελλάδα έμειναν ευχαριστημένοι από την εικόνα της ομάδας στον αγώνα της Γλασκώβης και κυρίως έως και το 0-1 διότι απλά μετά τα πράγματα πήγαν όσο πιο άσχημα θα μπορούσαν να πάνε για φτάσουμε στο τελικό 3-1. Άρα κρίνοντας από το τελευταίο αγωνιστικό δείγμα η Ελλάδα χρειάζεται σαφώς να βρει πρώτη γκολ με τους Δανούς και στη συνέχεια να μην κάνει εύκολα και αβίαστα λάθη αλλά και να ισοφαριστεί άνετα.

Φυσικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι στατικές φάσεις που στον αγώνα με τη Σκωτία κόστισαν για τα καλά στους Έλληνες διεθνείς μας. Τώρα προφανώς και παίκτες - κόουτς γνωρίζουν πιο καλά από οποιονδήποτε την ομάδα τους, ωστόσο μπροστά σε έναν αγωνιστικό στόχο το ζητούμενο στο γήπεδο είναι καθαρά το αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα μπορεί να έρθει και με έναν διαφορετικό τρόπο από τον κλασικό της Εθνικής φυσικά και θα είναι καλοδεχούμενο. Και ειδικά σε αυτή τη χρονική συνθήκη που το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.

Στην 11άδα φυσικά και θα υπάρξουν αλλαγές. Τον Τζολάκη τον στηρίζεις έπειτα από τέτοιες βραδιές και ύστερα από το πόσο άσχημα ένιωσε για το λάθος του και ο κόουτς θεωρώ ότι αυτό θα πράξει και ενώ ύψωσε ξεκάθαρα και πολύ σωστά ασπίδα πάνω από τους παίκτες του σε ζητήματα πολύ σκληρής κριτικής (που γίνεται και σε ατομικό επίπεδο).

Είναι σαν να έλεγε 'για μένα γράψτε ότι θέλετε αλλά για τους παίκτες μου όχι γιατί τους στηρίζω και ξέρω το τι δίνουν στην ομάδα'. Από εκεί και έπειτα από μεριάς προσώπων οι διαφοοποιήσεις ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με τον αριστερό μπακ (να είναι ο βασικός ο Γιαννούλης), τον έναν εκ των 2 χαφ (να είναι βασικός ο Μουζακίτης αντί του Κουρμπέλη), τη θέση πίσω από τον φορ (ο Κωνσταντέλιας είναι υποψήφιος) αλλά και τον Καρέτσα βασικό στη μία εκ των 2 θέσεων των εξτρέμ. Ο Παυλίδης θα είναι ένα κλικ πιο πάνω από τον Ιωαννίδη για τη θέση του στράικερ.



