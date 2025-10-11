Ζότα: Ανατριχίλα στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», καθολικό standing ovation στη μνήμη του στο 21ο λεπτό (vid)
Ο χρόνος κυλά, αλλά η πληγή παραμένει ανοιχτή. Ο αδόκητος χαμός του Ντιόγκο Ζότα εξακολουθεί να στοιχειώνει το ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας, που δεν πρόκειται να τον ξεχάσει.
Άλλωστε, τον τιμά με κάθε τρόπο σε κάθε ευκαιρία. Αυτό έγινε και στο παιχνίδι απέναντι στην Ιρλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στο «Ζοσέ Αλβαλάδε». Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης - τιμής ένεκεν λόγω του αριθμού στη φανέλα του άτυχου Ντιόγκο με την εθνική - τα μάτριξ παρουσίασαν τη φωτογραφία του και όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι για να καταχειροκροτήσει τον Ζότα σε ένα συγκλονιστικό standing ovation που διήρκεσε ένα λεπτό.
Minuto 21' - minuto de homenagem a Diogo Jota ❤️— O Fura-Redes (@OFuraRedes) October 11, 2025
Momento arrepiante em Alvalade. pic.twitter.com/0UVgOZCglL
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.