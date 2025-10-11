Τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα τίμησε η πορτογαλική ομοσπονδία κατά τη διάρκεια του αγώνα της εθνικής απέναντι στην Ιρλανδία.

Ο χρόνος κυλά, αλλά η πληγή παραμένει ανοιχτή. Ο αδόκητος χαμός του Ντιόγκο Ζότα εξακολουθεί να στοιχειώνει το ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας, που δεν πρόκειται να τον ξεχάσει.

Άλλωστε, τον τιμά με κάθε τρόπο σε κάθε ευκαιρία. Αυτό έγινε και στο παιχνίδι απέναντι στην Ιρλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στο «Ζοσέ Αλβαλάδε». Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης - τιμής ένεκεν λόγω του αριθμού στη φανέλα του άτυχου Ντιόγκο με την εθνική - τα μάτριξ παρουσίασαν τη φωτογραφία του και όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι για να καταχειροκροτήσει τον Ζότα σε ένα συγκλονιστικό standing ovation που διήρκεσε ένα λεπτό.