Χωρίς απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για τον «τελικό» με τη Δανία. Αποστολή στην Κοπεγχάγη: Δημήτρης Τομαράς

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το «must win» αγώνα με τη Δανία στην Κοπεγχάγη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι με την... πλάτη στον τοίχο μετά τις διαδοχικές ήττες από Δανία και Σκωτία, καθώς πλέον πρέπει να κάνει το 3Χ3 στον όμιλο.

Οι διεθνείς μας έκαναν την τελευταία τους προπόνηση στον αγωνιστικό χώρο του «Parken», όπου θα διεξαχθεί ο «τελικός» της Κυριακής (12/10, 21:45), με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται δίχως κάποιο απρόοπτο και τον Σέρβο Ομοσπονδιακό τεχνικό να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες της αποστολής.

Θυμίζουμε πως ο Παντελής Χατζηδιάκος «κόπηκε» από την αποστολή του αγώνα της Γλασκώβης, λόγω στομαχικών διαταραχών, όμως πλέον είναι στο 100%.