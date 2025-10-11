Η Εθνική ομάδα ανέβασε βίντεο από την Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται για τον κρίσιμο αγώνα με τη Δανία.

Η Εθνική ομάδα παίζει το βράδυ της Κυριακής τα... ρέστα της για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Μετά την ήττα από τη Σκωτία, η νίκη είναι μονόδρομος στην Κοπεγχάγη, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Δανία, η οποία επικράτησε 3-0 στο Φάληρο σε μία κακή εμφάνιση των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής στην πρωτεύουσα της Δανίας και στα social media ανέβηκε βίντεο με εικόνες από την όμορφη Κοπεγχάγη, με το μήνυμα: «Νέα πόλη ίδιο όνειρο».