Εθνική Ελλάδας: Το βίντεο της γαλανόλευκης από την Κοπεγχάγη
Η Εθνική ομάδα παίζει το βράδυ της Κυριακής τα... ρέστα της για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.
Μετά την ήττα από τη Σκωτία, η νίκη είναι μονόδρομος στην Κοπεγχάγη, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Δανία, η οποία επικράτησε 3-0 στο Φάληρο σε μία κακή εμφάνιση των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Η Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής στην πρωτεύουσα της Δανίας και στα social media ανέβηκε βίντεο με εικόνες από την όμορφη Κοπεγχάγη, με το μήνυμα: «Νέα πόλη ίδιο όνειρο».
