Ο Κίμιχ ξεπέρασε τον Μπεκενμπάουερ στις συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας!

Ο Τζόσουα Κίμιχ στον χθεσινοβραδινό αγώνα της Γερμανίας κόντρα στο Λουξεμβούργο ξεπέρασε τον Φραντς Μπεκενμπάουερ σε συμμετοχές με την εθνική ομάδα.

Η Γερμανία υποδέχτηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στο Σίνσχαϊμ το Λουξεμβούργο στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ντέιβιντ Ράουμ στο 12ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ τα δύο γκολ του Κίμιχ και το ένα του Γκνάμπρι χάρισαν στη Γερμανία μία εύκολη νίκη με 4-0.

Ο Κίμιχ έχει πλέον αγωνιστεί 104 φορές με τη φανέλα της Γερμανίας, ξεπερνώντας τον αείμνηστο και σπουδαίο Φραντς Μπεκενμπάουερ, ο οποίος είχε 103 συμμετοχές.

Σε περίπτωση που ο μέσος της Μπάγερν Μονάχου αγωνιστεί εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας την Δευτέρα (13/10), θα ξεπεράσει τον Περ Μερτεζάκερ και θα μπει στην πρώτη δεκάδα όλων των εποχών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική, ισοφαρίζοντας τον Γιούργκεν Κόλερ με 105.