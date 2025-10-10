Ένα ακόμη βήμα προς το Μουντιάλ έκαναν η Γαλλία και Γερμανία που επικράτησαν εύκολα των Αζερμπαϊτζάν και Λουξεμβούργου αντίστοιχα. Δραματική νίκη για την Ουκρανία του Ρεμπρόφ επί της Ισλανδίας.

1ος Όμιλος

Έκανε… περίπατο η Γερμανία και μαζί ακόμα ένα βήμα για την πρόκρισή της στο Μουντιάλ 2026. Η Μάνσαφτ δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα εντός έδρας απέναντι στο Λουξεμβούργο και το… διέλυσε στο ρελαντί με τεσσάρα (4-0) για να συνεχίσει στην 1η θέση του ομίλου της, αν και σε τριπλή ισοβαθμία με Βόρεια Ιρλανδία και Σλοβακία.

Ο Ράουμ άνοιξε το σκορ με φανταστική απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 12’ και η αποβολή του Κάρλσον οκτώ λεπτά μετά ουσιαστικά χάλασε κάθε όνειρο των φιλοξενούμενων για επιστροφή. Ο Κίμιχ με δύο γκολ στο 21’ και το 50’ έβαλε την υπογραφή του στο τρίποντο, ενώ στο 48’ και ο Γκνάμπρι μπόρεσε να βρει δίχτυα και να βάλει το λιθαράκι του.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Βόρεια Ιρλανδία πήρε σπουδαία νίκη και έβαλε φωτιά στο γκρουπ. Με το αυτογκόλ του Χροσόφσκι (18΄) και το γκολ του Χούμε (81’) λύγισε τη Σλοβακία εντός έδρας και έπιασε κι αυτή τους έξι βαθμούς.

Αποτελέσματα

Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0

Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0

Βαθμολογία

Γερμανία 3 (7-3) 6 Βόρεια Ιρλανδία 3 (6-4) 6 Σλοβακία 3 (3-2) 6 Λουξεμβούργο 3 (1-8) 0

Επόμενη αγωνιστική (13/10)

Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία

Σλοβακία - Λουξεμβούργο

2ος Όμιλος

Σπουδαία νίκη μπόρεσε να πάρει η Ελβετία που έφυγε με το 2-0 από τη Σόλνα της Σουηδίας και έκανε το 3/3 στον όμιλό της, αφήνοντας την αντίπαλό της στην τελευταία θέση του γκρουπ. Αμφότερες είχαν τις καλές τους στιγμές, όμως οι Ελβετοί ήταν ελαφρώς ανώτεροι στο παιχνίδι και δικαιώθηκαν. Ο Τζάκα άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα στο 65ο λεπτό και στις καθυστερήσεις ο Μανζαμπί κλείδωσε το πολύ σημαντικό τρίποντο.

Στο άλλο παιχνίδι Κόσοβο και Σλοβενία κόλλησαν στο μηδέν στην Πρίστινα και συμβιβάστηκαν με τη λευκή ισοπαλία (0-0). Βασικός και για 90 λεπτά αγωνίστηκε για τους φιλοξενούμενους ο Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού.

Αποτελέσματα

Σουηδία - Ελβετία 0-2

Κόσοβο - Σλοβενία 0-0

Βαθμολογία

Ελβετία 3 (9-0) 9 Κόσοβο 3 (2-4) 4 Σλοβενία 3 (2-5) 2 Σουηδία 3 (2-6) 1

Επόμενη αγωνιστική (13/10)

Σλοβενία - Ελβετία

Σουηδία - Κόσοβο

4ος Ομιλος

O Κιλιάν Μπαπέ ήταν εντυπωσιακός και η Γαλλία επικράτησε εύκολα του Αζερμπαϊτζάν με 3-0. Οι Τρικολόρ πέτυχαν την τρίτη σερί τους νίκη και ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρωτιά του ομίλου. Ο σταρ της Ρεάλ σκόραρε σε δέκατο διαδοχικό παιχνίδι και έβαλε τις βάσεις για ένα εύκολο τρίποντο. O Μπαπέ με υπέροχη ατομική ενέργεια και άψογο τελείωμα πέτυχε το 1-0 στις καθυστερήσεις του α' μέρους. Ο Ραμπιό στο 69΄σημείωσε το 2-0 και ο Τοβέν διαμόρφωσε στο 84' το 3-0. Μελανό σημείο για τους Γάλλους η αποχώρηση του Μπαπέ λόγω τραυματισμού.

Η Ουκρανία του Ρεμπρόφ έκανε ένα μεγάλο ματς, επικράτησε 5-3 εκτός έδρας της Ισλανδίας του Ινγκασον, βρέθηκε στη 2η θέση, αφήνοντας πίσω τους Ισλανούς και τους Αζέρους. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Μαλινόφσκι στο 14, ωστόσο ο Ελερτσον στο 34' έφερε το ματς στα ίσα. Εντυπωσιακό το φινάλε του α' μέρους για τους Ουκρανούς, αφού σημείωσαν δυο τέρματα με τους Γκούτσουλιακ και Μαλινόφσκι. Ο Γκούντμουντσον μείωσε σε 3-2 και στο 75' ο ίδιος παίκτης έφερε το ματς στα ίσα. Η ομάδα του Ρεμπρόφ δεν τα παράτησε, πίεσε και με τέρματα των Καλιούζνι, Οτσερέτκο πήρε σπουδαίο διπλό (5-3). Βασικός ο Ινγκασον του Παναθηναϊκού, αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αποτελέσματα

Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0

Ισλανδία - Ουκρανία 3-5

Βαθμολογία

Γαλλία 3 (7-1) 6 Ουκρανία 3 (6-6) 4 Ισλανδία 3 (9-7) 3 Αζερμπαϊτζάν 3 (1-9) 1

Επόμενη αγωνιστική 13/10

Ισλανδία - Γαλλία

Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν

10ος Ομιλος

Γκέλα ολκής για το Βέλγιο, το οποίο παραχώρησε ισοπαλία 0-0 στη Βόρεια Μακεδονία και βρέθηκε στη 2η θέση και στο -1 από τον αντίπαλό του. Βέβαια, οι Βέλγοι έχουν ένα ματς λιγότερο στον όμιλο, ωστόσο μπήκαν σε περιπέτειες. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν την πίεση, ήταν εξαιρετικοί στο ανασταλτικό κομμάτι και πήραν ένα σημαντικό βαθμό στη μάχη για την πρόκριση στο Μουντιάλ. Oι Βέλγοι είχαν τον έλεγχο, 11 σουτ στο α΄μέρος, αλλά κανένα εντός στόχου. Ο Ντε Κάιπερ βρήκε δίχτυα στο α' μέρος, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Βανάκεν, Ντε Μπρόινε, Ντοκού, Φοφανά και Καστάν είχαν μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρουν, αλλά Ντιμιτριέφσκι και ατυχία στέρησαν το γκολ από τους γηπεδούχους.

Αποτελέσματα

Βέλγιο - Βόρεια Μακεδονία 0-0

Βαθμολογία

Βόρεια Μακεδονία 6 (11-2) 12 Βέλγιο 5 (17-4) 11 Ουαλία 5 (11-6) 10 Καζακστάν 6 (7-11) 6 Λιχτενστάιν 6 (0-23) 0

Επόμενη αγωνιστική 13/10