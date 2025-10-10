Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας έφτασε λίγο πριν τις 23:00 στην Κοπεγχάγη, όπου την υποδέχτηκαν Έλληνες φίλαθλοι. Αποστολή στη Δανία: Δημήτρης Τομαράς.

Η Εθνική Ελλάδας καλείται να αφήσει πίσω της τις ήττες από Δανία και Σκωτία, καθώς πρέπει να αφοσιωθεί στο στόχο του 3Χ3, ώστε να παραμείνει «ζωντανή» στο στόχο της συμμετοχής στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προπονήθηκαν το πρωί στη Γλασκώβη, η αποστολή αναχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) και λίγο πριν τις 23:00 αφίχθη στην Κοπεγχάγη ενόψει του «τελικού» με την πρωτοπόρο Δανία (12/10, 21:45).

Μάλιστα στο αεροδρόμιο βρέθηκαν περισσότεροι από 20 Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι υποδέχτηκαν την αποστολή της Γαλανόλευκης με σημαίες και συνθήματα, θέλοντας να αναπτερώσουν το ηθικό των διεθνών μας. Μάλιστα ο Χατζηδιάκος είχε χειραψία με τον Έλληνα πρόξενο της Δανίας που τον ξέρει και ενώ φάνηκε να γνωρίζει και τον Μάνταλο.