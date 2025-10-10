Η Ελλάδα είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς για να το κάνει αυτό θα πρέπει να βγει 2η από τη στιγμή που δεν έχει πιθανότητες μέσω του Nations League.

Η Ελλάδα μετά τη δεύτερη ήττα της σε τρεις αγωνιστικές βρίσκεται με την... πλάτη στον τοίχο για την παρουσία της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Στου δρόμου τα μισά των προκριματικών η Εθνική έχει μόνο το τρίποντο που πήρε στον εντός έδρας αγώνα με τη Λευκορωσία και για να έχει πιθανότητες να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση θα πρέπει να κάνει το 3Χ3 στο δεύτερο γύρο του ομίλου, ο οποίος θα ξεκινήσει στο «Parken».

Στα γήπεδα της Αμερικής θα αγωνιστούν 48 ομάδες, με τις 16 να προέρχονται από τη ζώνη της Ευρώπης. Οι 12 θα είναι φυσικά οι ομάδες που θα πάρουν τις πρωτιές στον όμιλο τους στα προκριματικά και εν συνεχεία θα ακολουθήσει μια διαδικασία Play Offs για ακόμα τέσσερα «εισιτήρια».

Στα «μπαράζ» θα σχηματιστούν τέσσερα μονοπάτια με μονούς ημιτελικούς και τελικούς, στους οποίους θα συμμετέχουν οι 12 δεύτερες των προκριματικών και τέσσερις επιλαχούσες ομάδες από το Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν 6,5 μήνες θριάμβευσε στη Γλασκώβη και ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League A του Nations League, όμως αυτό είναι αρκετό για ένα «κανονάκι»; Η απάντηση δεν είναι θετική...

Τα τέσσερα εισιτήρια του Nations League

Tην προτεραιότητα για αυτή τη... δεύτερη ευκαιρία έχουν οι 14 νικητές των ομίλων από τις τέσσερις κατηγορίες του Nations League, εφόσον δεν καταφέρουν να τερματίσουν στην 1η ή στη 2η θέση των προκριματικών. Από τους πρώτους του τελευταίου Nations League ήδη έχουν μείνει μαθηματικά εκτός δυάδας η Μολδαβία και το Σαν Μαρίνο, όμως έχουν από πάνω τους άλλες 12 ομάδες.

Επί παραδείγματι με βάση τις τωρινές βαθμολογίες οι ομάδες που θα έπαιρναν αυτά τα τέσσερα εισιτήρια είναι η Γερμανία, η Σουηδία, η Ουαλία και η Ρουμανία.

Στο σενάριο που και οι 12 υπόλοιπες ομάδες τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων τους τότε το επόμενο κριτήριο είναι η συνολική κατάταξη του περασμένου Nations League, όπου το πρώτο κριτήριο είναι η κατηγορία των χωρών που συμμετείχαν τη σεζόν 2024-25. Δηλαδή μπορεί η Ελλάδα να αγωνιστεί στη League A του επόμενου τουρνουά, όμως η Σκωτία που έπεσε βρίσκεται στις επιλαχούσες, καθώς αγωνιζόταν στη League A.

Σε αυτήν την κατάταξη η Ελλάδα των 15 βαθμών μπορεί να είναι πρώτη από τη League B, όμως επί της ουσίας είναι στην 27η θέση προτεραιότητας για δύο εισιτήρια, καθώς δεδομένα θα εξασφαλίσουν τη θέση τους Μολδαβία κααι Σαν Μαρίνο. Αυτό σημαίνει πως οι 23 από τις 24 ομάδες που βρίσκονται πάνω της θα πρέπει να τερματίσουν στην πρώτη δυάδα των ομίλων τους, ενδεχόμενο που συγκεντρώνει μηδαμινές πιθανότητες, από τη στιγμή που υπάρχουν δυο όμιλοι με τρεις ομάδες που βρίσκονται πάνω από τη Γαλανόλευκη

Ο λόγος για τον 9ο όμιλο με Ιταλία, Νορβηγία, Ισραήλ και τον 10ο με Βέλγιο, Ουαλία, Βόρεια Μακεδονία. Με πιο απλά λόγια εάν η Ελλάδα δεν βγει έστω δεύτερη θα μείνει εκτός Μουντιάλ και πλέον θα στοχεύει στο Euro του 2028...

Νικητές ομίλων στο Nations League

Α' κατηγορία: Ισπανία, Γερμανία , Πορτογαλία, Γαλλία.

Ισπανία, , Πορτογαλία, Γαλλία. Β' κατηγορία : Αγγλία, Νορβηγία, Τσεχία, Ουαλία .

: Αγγλία, Νορβηγία, Τσεχία, . Γ' κατηγορία: Ρουμανία, Σουηδία , Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία.

, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία. Δ' κατηγορία: Μολδαβία, Σαν Μαρίνο.

*Οι 4 ομάδες που έχουν προτεραιότητα για τα playoffs αν δεν τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις.

Οι ομάδες της League A που είναι πάνω από την Ελλάδα