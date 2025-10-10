Λίγες ημέρες πριν η Δανία υποδεχθεί την Ελλάδα, ο Ράσμους Χόιλουντ κάνει... όργια και ο Μπράιαν Ρίμερ πιστεύει πως η αποχώρήση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον βοήθησε πολύ.

Έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και βρήκε ξανά το χαμόγελό του αλλά και τη φόρμα του. Η μεταγραφή του Ράσμους Χόιλουντ στους Κόκκινους Διαβόλους πριν δύο χρόνια δεν λειτούργησε για καμία από τις δύο πλευρές και πλέον ο Δανός στράικερ βρίσκει τα πατήματά του στην Ιταλία και τη Νάπολι. Με... γοργούς ρυθμούς, αφού ήδη μετρά 4 γκολ σε έξι παιχνίδια με τους Παρτενοπέι.

Την εξαιρετική του φόρμα έχει μπορέσει να τη μεταφέρει και στην εθνική Δανίας, αφού στα δύο τελευταία του ματς μαζί της (κόντρα σε Ελλάδα και Λευκορωσία) έχει σκοράρει 3 τρία τέρματα. Λίγες ημέρες πριν οι Σκανδιναβοί υποδεχθούν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο κόουτς τους, Μπράιαν Ρίμερ, ρωτήθηκε για την τρομερή κατάσταση του 22χρονου και δεν δίστασε να ρίξει την... μπηχτή του προς τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ακριβής ερώτηση που του έγινε ήταν για το αν το ιταλικό πρωτάθλημα ταιριάζει περισσότερο στον Χόιλουντ, με τον Ρίμερ να βάζει τη λειτουργία του συνόλου πιο ψηλά από την οποιαδήποτε λίγκα. «Ο Ράσμους έχει ποιότητα για να σταθεί και στην Ιταλία και στην Αγγλία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Φυσικά του ταιριάζει η Serie A, αυτό το ξέραμε κι από όταν έπαιζε στην Αταλάντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν του ταιριάζει η Premier League.

Αντίθετα, αυτό που έχω να πω είναι ότι πλέον παίζει σε μια ομάδα που λειτουργεί καλά ως σύνολο και έχει παίκτες γύρω του που είναι περήφανοι να βοηθάνε τον επιθετικό τους, να του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να του δίνουν την 'τροφή' που χρειάζεται. Αυτό είναι πιο σημαντικό από το πρωτάθλημα στο οποίο παίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Χόιλουντ ο Ρίμερ.