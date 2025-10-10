Μπέος: «Να σταματήσουμε την κακόπιστη κριτική και να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά»

Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα του Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, για την κριτική που ασκείται στην Εθνική Ελλάδας μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα με Δανία και Σκωτία.

Η Εθνική Ελλάδας μπορεί να έκανε εξαιρετική εμφάνιση στη Γλασκώβη για περισσότερα από 65 λεπτά, όμως από το... πουθενά ηττήθηκε με 3-1 από τη Σκωτία και πλέον έχει υποχρέωση 3Χ3 ώστε να βγει έστω δεύτερη. Το αρνητικό αποτέλεσμα ήρθε αμέσως μετά την κάκιστη εμφάνιση κόντρα στη Δανία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους διεθνείς μας να δέχονται σκληρή κριτική αυτές τις ώρες.

Ο Δήμαρχος Βόλου και διοικητικός ηγέτης της ομώνυμης ομάδας, Αχιλλέας Μπέος, με ανάρτηση του στα Social Media εξέφρασε τη στήριξη του στη Γαλανόλευκη και έκανε λόγο για κακόπιστη κριτική.

Η σχετική ανάρτηση του Μπέου

«Μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία για αρνητικά σχόλια, λειτουργώντας με οπαδικά κριτήρια.

Αυτή η Εθνική, με τον συγκεκριμένο προπονητή έχει πολύ μέλλον και είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα μας κάνει περήφανους.

Καλό είναι λοιπόν να σταματήσουμε την κακόπιστη κριτική και να στηρίξουμε αυτά τα παιδι».