Ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Ελλάδος δημοσίευσε τα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από την ήττα κόντρα στην Σκωτία στην Γλασκώβη.

Παρότι προηγήθηκε με τον Τσιμίκα, η Εθνική Ελλάδος γνώρισε την ήττα από την Σκωτία (3-1) στη Γλασκώβη και πλέον τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τη συνέχεια των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026.

Ο επίσημος λογαριασμός της Ελλάδας στο youtube έδωσε στο... φως, εικόνες και στιγμές που δεν είδαμε μπροστά στις κάμερες. Η έντονη παρουσία των Ελλήνων οπαδών στις εξέδρες και στη συνέχεια το ξέσπασμα του Τσιμίκα τη στιγμή που σκόραρε για το 1-0.

Ωστόσο, από τη χαρά, φτάσαμε στην απογοήτευση μετά την ανατροπή της Σκωτίας, με την κάμερα να δείχνει τον Καρέτσα και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές με σκυμμένο το κεφάλι μετά το τέλος του ματς.

Από τη μεριά τους οι οπαδοί χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές του Γιοβάνοβιτς και έδωσαν το... σύνθημα για το 3/3 στα υπόλοιπα ματς, με τους παίκτες να ανταποδίδουν το χειροκρότημα και τον Χρήστο Ζαφείρη να μένει τελευταίος για να τους ευχαριστήσει.