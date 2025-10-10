Η Αλγερία έγινε χθες (9/10) η 20η ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Δείτε τις υπόλοιπες 19.

Τα προκριματικά Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό σε αυτό το «παράθυρο» του Οκτωβρίου, με την Εθνική Ελλάδος πλέον να τα παίζει όλα για όλα το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45) στη Δανία.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα από τη Σκωτία με 3-1 καλείται να πάρει διπλό, γνωρίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση το όνειρο να βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό το ερχόμενο καλοκαίρι θα έχει... σβήσει.

Πάντως, ήδη 20 χώρες έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριό τους για την τελική φάση της διοργάνωσης. Το βράδυ της Πέμπτης (9/10), η Αλγερία επικράτησε 3-0 της Σομαλίας και «κλείδωσε» τη συμμετοχή της.

Έτσι, απομένουν 28 «μαγικά χαρτάκια», ούτως ώστε να συμπληρωθούν οι 48 ομάδες που θα παλέψουν για το στέμμα του Παγκόσμιου πρωταθλητή. Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε τις χώρες που έχουν ήδη προκριθεί.