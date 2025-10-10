Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει από την Γλασκώβη για το στοιχείο εκείνο που δύναται να δώσει στους Έλληνες διεθνείς την έξτρα ώθηση που χρειάζονται για να κρατήσουν ζωντανό το όνειρο του Μουντιάλ.

Η αναμέτρηση της Πέμπτης απέναντι στη Σκωτία στο Χάμντεν Παρκ, ανήκει στην ιστορία. Η Εθνική υπέστη μία ήττα που δεδομένα φέρνει μεγάλη πικρία στο στρατόπεδο της γαλανόλευκης. Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε πως πρόκειται για μία ομάδα που μετράει 11 χρόνια μακριά από τα μεγάλα ραντεβού. Για τα παιδιά που αγωνίζονται σε αυτήν την Εθνική, το να συμμετάσχουν σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, αποτελεί όνειρο ζωής.

Όσες επιτυχίες και αν έχουν καταγράψει αυτά τα παιδιά με τους συλλόγους που αγωνίζονται – ή έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν – τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με μία ενδεχόμενη πρόκριση σε ένα μεγάλο τουρνουά με την Εθνική Ελλάδος.

Για να παραμείνει, όμως, αυτό το όνειρο ζωντανό και μετά το βράδυ της Κυριακής, η Ελλάδα θα πρέπει να φύγει από την Κοπεγχάγη με το τρίποντο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα δύο ματς του Νοεμβρίου θα αποκτήσουν περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, μιας και οι όποιες ελπίδες θα συνδέονται με τραβηγμένα σενάρια.

Ασφαλώς και κάθε άλλο παρά εύκολο είναι το έργο των διεθνών, ενόψει της αναμέτρησης με την Δανία. Η ποιότητά της προσεχούς αντιπάλου της Εθνικής είναι δεδομένη και αυτό φάνηκε και στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων στο Φάληρο. Υπάρχει, όμως, κάτι που δίνει στους ποδοσφαιριστές ώθηση και σε εμάς ελπίδα πως αυτή η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Η εικόνα της Εθνικής στο ματς της Πέμπτης απέναντι στην Σκωτία, ήταν εξόχως ενθαρρυντική. Μετά από ένα πολύ κακό βράδυ τον Σεπτέμβρη στον Πειραιά, όταν η Ελλάδα στην πραγματικότητα δεν κατάφερε ποτέ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης με τους Δανούς, στο Χάμντεν Παρκ παρουσίασε και πάλι το καλό πρόσωπο που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε ως και το ματς με τους Λευκορώσους.

Το απόγευμα της Τετάρτης στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε σημειώσει χαρακτηριστικά πως στο ματς κόντρα στους Σκωτσέζους η Ελλάδα «θα πρέπει να τα αλλάξει όλα» συγκριτικά με αυτό του περασμένου μήνα με τους Δανούς. Αυτό, ακριβώς, συνέβη.

Η ελληνική ομάδα παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και κυριάρχησε της αντιπάλου της. Μπορεί κάποιες στιγμές αδράνειας και ένα ατομικό λάθος να της κόστισαν και τελικώς να ήρθε η ήττα, όμως, αυτό δεν αναιρεί πως η εικόνα της Εθνικής δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το ματς με την Δανία.

Οι Σκωτσέζοι δεν απείλησαν ποτέ ουσιαστικά την εστία του Τζολάκη και κατάφεραν να πετύχουν τρία γκολ χωρίς ουσιαστικά να δημιουργήσουν ποτέ τις προϋποθέσεις γι’ αυτά. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, η ελληνική ομάδα σπατάλησε σημαντικές ευκαιρίες για περισσότερα του ενός γκολ που βρήκε με τον Τσιμίκα. Συνεπώς, βάσει εικόνας το τελικό αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά δίκαιο μπορεί να χαρακτηριστεί.

Αυτή, λοιπόν, η εμφάνιση, «ποτίζει» τους διεθνείς με αυτοπεποίθηση πως μπορούν να τα καταφέρουν, όσο δύσκολο και αν είναι το έργο τους, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, το βράδυ της Κυριακής.

Όταν καταλαβαίνεις ότι μπορείς, αυτομάτως ανεβαίνει και η ψυχολογία σου, πατάς πιο γερά στα πόδια σου. Και η Εθνική έδειξε το βράδυ της Πέμπτης πως μπορεί να τα καταφέρει για μία ακόμα φορά σε μία δύσκολη έδρα. Μαζί με τους διεθνείς, λοιπόν, πιστεύουμε κι εμείς. Πως ακόμα τίποτα δεν τελείωσε.