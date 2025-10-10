Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των σημερινών (10/10) μεταδόσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Σήμερα Παρασκευή (10/10), συνεχίζονται οι αναμετρήσεις και για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, με το Βέλγιο να φιλοξενεί τη Βόρεια Μακεδονία στις 21:45 (Nova Sports Extra 1), τη Γερμανία να υποδέχεται το Λουξεμβούργο την ίδια ώρα (Nova Sports 2) και τη Γαλλία να παίζει κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν (Nova Sports 1).

Επιπλέον, η Ισλανδία υποδέχεται την Ουκρανία (Nova Sports start), η Βόρεια Ιρλανδία κοντράρεται με τη Σλοβακία (Nova Sports Premier League), Σουηδία εναντίον Ελβετίας (Nova Sports extra 2) και το Κόσοβο αντιμετωπίζει τη Σλοβενία (Nova Sports extra 3).

Οι μεταδόσεις της ημέρας