Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
Σήμερα Παρασκευή (10/10), συνεχίζονται οι αναμετρήσεις και για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, με το Βέλγιο να φιλοξενεί τη Βόρεια Μακεδονία στις 21:45 (Nova Sports Extra 1), τη Γερμανία να υποδέχεται το Λουξεμβούργο την ίδια ώρα (Nova Sports 2) και τη Γαλλία να παίζει κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν (Nova Sports 1).
Επιπλέον, η Ισλανδία υποδέχεται την Ουκρανία (Nova Sports start), η Βόρεια Ιρλανδία κοντράρεται με τη Σλοβακία (Nova Sports Premier League), Σουηδία εναντίον Ελβετίας (Nova Sports extra 2) και το Κόσοβο αντιμετωπίζει τη Σλοβενία (Nova Sports extra 3).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία (21:45, Nova Sports Premier League)
- Κόσοβο - Σλοβενία (21:45, Nova Sports extra 3)
- Σουηδία - Ελβετία (21:45, Nova Sports extra 2)
- Βέλγιο - Βόρεια Μακεδονία (21:45, Nova Sports extra 1)
- Ισλανδία - Ουκρανία (21:45, Nova Sports start)
- Γερμανία - Λουξεμβούργο (21:45, Nova Sports 2)
- Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν (21:45, Nova Sports 1)
