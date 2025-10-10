Σκωτία - Ελλάδα: Το βίντεο του Gazzetta με τους Έλληνες διεθνείς να παρηγορούν τον Τζολάκη
Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει κάνει το λάθος από το οποίο ήρθε το 3-1 στο Σκωτία - Ελλάδα και είναι ξεκάθαρα απαρηγόρητος. Οι συμπαίκτες του όμως δεν τον αφήνουν έτσι. Πηγαίνουν και τον στηρίζουν και τον αγκαλιάζουν όπως ο Βλαχοδήμος.
Εξάλλους ως αρχηγός της Εθνικής, Τάσος Μπακασέτας, στις δηλώσεις του στη μεικτή ζώνη είπε για το λάθος του Τζολάκη: «Συμβαίνει. Μπάλα είναι. Θα τρελαθούμε; Ο πρώτος ή ο τελευταίος είναι; Δεν έγινε κάτι. Μην τρελαθούμε. Μη στήνουμε παίκτες στον τοίχο για μισό λάθος. Εμείς δεν κάνουμε λάθη; Το ποδόσφαιρo είναι παιχνίδι λαθών. Ξέρουμε την αξία του και είναι φανταστικό παιδί». Δείτε τα πλάνα από το βίντεο του Gazzetta στο Χάμπτεν Παρκ μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Σκωτία και τη στιγμή που οι Έλληνες παίκτες πηγαίνουν πάνω στον Τζολάκη να τον στηρίξουν.
🇬🇷🙌 Οι συμπαίκτες του Κωνσταντή Τζολάκη, τον παρηγορούν μετά το λάθος του στο τρίτο γκολ της Σκωτίας. pic.twitter.com/7ZwfsgATpcOctober 9, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ελλάδα: Ήταν πέναλτι στον Ιωαννίδη στο 90' με το σκορ στο 2-1; Το βίντεο με τη φάση που έχει σηκώσει συζήτηση (poll)
- Η γερμανική «μηχανή» του Ντι Σάλβο: Η φιναλίστ του EURO U21 στον δρόμο της Εθνικής Ελπίδων (vid)
- Ο προπονητής της Σκωτίας παραδέχτηκε την ανωτερότητα της Ελλάδας: «Κερδίσαμε το παιχνίδι παρότι δεν ήμασταν οι καλύτεροι σήμερα»