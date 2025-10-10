Το Gazzetta απαθανάτισε τη στιγμή όπου ο Χανιώτης πορτιέρε φεύγει πολύ στεναχωρημένος από το γήπεδο και οι συμπαίκτες του τον αγκαλιάζουν και τον παρηγορούν. ΓΛΑΣΚΩΒΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει κάνει το λάθος από το οποίο ήρθε το 3-1 στο Σκωτία - Ελλάδα και είναι ξεκάθαρα απαρηγόρητος. Οι συμπαίκτες του όμως δεν τον αφήνουν έτσι. Πηγαίνουν και τον στηρίζουν και τον αγκαλιάζουν όπως ο Βλαχοδήμος.

Εξάλλους ως αρχηγός της Εθνικής, Τάσος Μπακασέτας, στις δηλώσεις του στη μεικτή ζώνη είπε για το λάθος του Τζολάκη: «Συμβαίνει. Μπάλα είναι. Θα τρελαθούμε; Ο πρώτος ή ο τελευταίος είναι; Δεν έγινε κάτι. Μην τρελαθούμε. Μη στήνουμε παίκτες στον τοίχο για μισό λάθος. Εμείς δεν κάνουμε λάθη; Το ποδόσφαιρo είναι παιχνίδι λαθών. Ξέρουμε την αξία του και είναι φανταστικό παιδί». Δείτε τα πλάνα από το βίντεο του Gazzetta στο Χάμπτεν Παρκ μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Σκωτία και τη στιγμή που οι Έλληνες παίκτες πηγαίνουν πάνω στον Τζολάκη να τον στηρίξουν.