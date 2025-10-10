Τσιμίκας: «Να νικήσουμε τη Δανία, το γκολ το αφιερώνω στους ανθρώπους που έχασα»

Ο Κώστας Τσιμίκας απέδωσε την ήττα από τη Σκωτία στα λάθη στις στατικές φάσεις.

Στην αδυναμία που έδειξε η Εθνική Ελλάδας στις στατικές φάσεις απέδωσε την ήττα από τη Σκωτία ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο σκόρερ της Εθνικής αφιέρωσε επίσης το γκολ που σημείωσε στους ανθρώπους, που έχασε το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα είπε στον ALPHA:

«Ο αντίπαλος ξέραμε από την αρχή ότι ήταν δυνατός στις στατικές φάσεις. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα της ατυχίας, της απογοήτευσης και της συγκέντρωσης από την πλευρά μας στις στατικές φάσεις.

Δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και το δεύτερο πολύ γρήγορα και ύστερα ήταν πολύ δύσκολο να το γυρίσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το ματς με την Δανία, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε, να σκεφτούμε, να δούμε τα λάθη μας.

Δεν έχουμε χρόνο, ήταν μία πολύ κακή ήττα για εμάς, δεν το περιμέναμε, αλλά έγινε και πρέπει να δούμε το επόμενο παιχνίδι και να μάθουμε από τα λάθη μας. Είχαμε ένα πρόβλημα συγκέντρωσης στις στατικές φάσεις, κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν είχαμε πρόβλημα όπως έπαιζε η Σκωτία.

Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και να πάμε στην Δανία για να κερδίσουμε. Το γκολ μου το αφιέρωσα στον Γιώργο πρώτα από όλα, στον κολλητό μου που τον έχασα το καλοκαίρι, στον Ντιόγκο και σε όλους αυτούς που δεν είναι πια κοντά μας.

Νομίζω ότι είναι πολύ βαρύ για μένα προσωπικά, έχασα πολλούς ανθρώπους τον τελευταίο χρόνο αλλά πάντα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για αυτούς, να παίζω πρώτα από όλα για τον κολλητό μου που ήταν πάντα δίπλα μου, σε κάθε βήμα και αυτό το γκολ είναι για όλους αυτούς που δεν είναι πια εδώ».