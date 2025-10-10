Βαγιαννίδης: «Δεν γίνεται η τύχη να μας γυρίζει συνέχεια την πλάτη» (vid)

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης στάθηκε στην ατυχία της Εθνικής μιλώντας μετά την ήττα από την Σκωτία και είπε πως δεν γίνεται συνέχεια η τύχη να γυρίζει την πλάτη στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η Εθνική ομάδα παρότι προηγήθηκε στην Γλασκώβη της Σκωτίας με 1-0, έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι χάνοντας με 3-1 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Βαγιαννίδης μιλώντας στην κάμερα του ALPHA ανέφερε τα εξής: «Κυριαρχήσαμε και δεν απειληθήκαμε. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά χάσαμε από στημένες φάσεις. Οι αντίπαλοι μας κλείστηκαν πίσω και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο γκολ. Παίξαμε συγκεντρωμένοι και θεωρώ ότι από τις δύο στημένες φάσεις χάσαμε».

Για την συνέχεια και την μάχη για την πρόκριση: «Ο αγώνας με τη Σκωτία τελείωσε. Παίξαμε καλά και εφόσον στη συνέχεια παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας μπορούμε να κερδίσουμε τον κάθε αντίπαλο. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανέναν και επίσης δεν γίνεται η τύχη να μας γυρίζει συνέχεια την πλάτη».