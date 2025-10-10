Οι δηλώσεις του Δημήτρη Κουρμπέλη στην κάμερα του Alpha μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Σκωτία στη Γλασκώβη, με ανατροπή.

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την καλή της εμφάνιση κόντρα στη Σκωτία και παρόλο που άνοιξε το σκορ ηττήθηκε με 3-1. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης μίλησε στην κάμερα του Alpha και τόνισε πως οι παίκτες της Εθνικής ούτε που κατάλαβαν πως έχασαν, ενώ στάθηκε στην αξία των στατικών φάσεων.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Κουρμπέλη

Για την ήττα στην Σκωτία: «Δεν καταλάβαμε πως χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ήμασταν στα καρέ των Σκωτσέζων, από το πουθενά φάγαμε δύο γκολ και χάσαμε το παιχνίδ. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι σε τρεις μέρες με τη Δανία».

Για τις στατικές φάσεις της Σκωτίας: «Δεν μπορώ να σας το πω. Οι στατικές φάσεις σου δίνουν πρωταθλήματα ή προκρίσεις. Έχουμε σκοράρει και εμείς από στημένες φάσεις. Είναι κρίμα να χάνεις έτσι παιχνίδια. Είναι ποδόσφαιρο και έρχονται όλα τούμπα».

Για το παιχνίδι με την Δανία: «Δεν υπάρχει εύκολα και δύσκολο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Κοιτάζουμε μπροστά στη Δανία».