Γιοβάνοβιτς: «Πληρώσαμε δύο αδράνειες, μας πληγώνει ότι χάσαμε σε ματς που ήμασταν καλοί»

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην κάμερα του Alpha μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Σκωτία στη Γλασκώβη.

Η Ελλάδα μπορεί να ήταν ανώτερη στη Γλασκώβη και να πήρε προβάδισμα με τον Κώστα Τσιμίκα, όμως οι ουσιαστικοί Σκωτσέζοι έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη με 3-1, αφήνοντας την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην 3η θέση.

O Σέρβος Ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στην κάμερα του Alpha μετά το ματς και εξέφρασε την απογοήτευση του που το ματς κρίθηκε από δυο αδράνειες σε στατικές φάσεις.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Νομίζω ότι χάσαμε 3-1 σε παιχνίδι που στο μεγαλύτερο διάστημα δεν υπήρχε ανάλογη εικόνα. Πληρώσαμε δύο αδράνειες στην άμυνα μας κι αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Χάσαμε ένα παιχνίδι, στο οποίο ήμασταν καλοί σε μεγάλο διάστημα κι αυτό μας πληγώνει. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς.

Πάντα υπάρχουν ελπίδες όσο παίζεις. Απλά σήμερα είναι πάλι ένα δύσκολο βράδυ για όλους μας. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ήττα στα προκριματικά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε μέσα από αυτή την απογοήτευση που έχουμε αυτή τη στιγμή, να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στη Δανία.

Σαν ομάδα δεν είχαμε δεχθεί γκολ από στημένες φάσεις. Έτυχε σήμερα να έχουμε δύο φάσεις που υπήρχε μια αδράνεια. Δεν είχαμε τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα στις δύο φάσεις αυτές που δεν φαινόταν να είναι και κάτι επικίνδυνο. Δεν είχαμε δεχτεί καθόλου πίεση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ουσιαστικά αυτές ήταν οι δύο φάσεις που έκριναν το παιχνίδι“

Θα προσπαθήσουμε, δεν σταματάει το ποδόσφαιρο εδώ. Μας πληγώνει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, αυτό είναι γεγονός. Η ήττα είναι ήττα, όπως και να είναι, ανεξαρτήτως του παιχνιδιού και πρέπει να ζούμε με αυτή μέχρι το επόμενο παιχνίδι».