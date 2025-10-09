Η Σκωτία δεν έμεινε στο 2-1, αλλά μετά από τραγικό λάθος του Τζολάκη κατάφερε στο 90+3' να κάνει το 3-1 κόντρα στην Εθνική μας ομάδα.

Το χειρότερο δυνατό σενάριο είχαμε στην Γλασκώβη και στο ματς της Εθνικής μας με την Σκωτία. Την στιγμή που οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πίεζαν για να κάνουν το 2-2, ένα τραγικό λάθος του Τζολάκη έφερε τους γηπεδούχους στο 3-1. Συγκεκριμένα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο διεθνής τερματοφύλακας προσπάθησε να γλιτώσει το κόρνερ, όμως του έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια και ο Ντάικς σούταρε σε κενή εστία για το 3-1.