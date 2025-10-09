Πάρτι στην Ουγγαρία για τη Δανία, αφού διέλυσε με 6-0 τη Λευκορωσία. Οι Δανοί πέτυχαν τη δεύτερη διαδοχική νίκη στον όμιλο και έκαναν βήμα πρωτιάς.

Η Δανία ήταν εντυπωσιακή στην Ουγγαρία, διέλυσε με 6-0 τη Λευκορωσία και έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της πρωτιάς. Πλέον, υποδέχεται την Ελλάδα στο κρισιμότερό της ματς στον δρόμο για το Μουντιάλ. Όλα ήταν θέμα... 45 λεπτών, αφού σε αυτό το διάστημα η Δανία πέτυχε τέσσερα γκολ! Πολύ δυνατό ξεκίνημα για τους Σκανδιναβούς, καθώς στο 20λεπτο είχαν σκοράρει δυο φορές. Ο Φρόχολντ στο 14' άνοιξε το σκορ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα από ασίστ του σκόρερ, ο Χόιλουντ πέτυχε το 2-0. Ο φορ της Νάπολι στο 45' πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ενώ στις καθυστερήσεις του β' μέρους από ασίστ του Χόιλουντ, ο Ντόργκου σημείωσε το 4-0. Οι Δανοί κατέβασαν ταχύτητα στην επανάληψη και απειλούσαν όποτε έβρισκαν ελεύθερους χώρους. Στο 66' ήρθε και το 5ο τέρμα, όταν από ασίστ του Χόγκσμπεργκ, ο Ντρέιερ πέτυχε το 5-0. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο ματς και στο 78' ο Ντρέιερ διαμόρφωσε το 6-0.

Η 1η αγωνιστική 5/9

Δανία - Σκωτία 0-0

Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

Η 2η αγωνιστική 8/9

Λευκορωσία - Σκωτία 0-2

Ελλάδα - Δανία 0-3

Η 3η αγωνιστική 9/10

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

Λευκορωσία - Δανία 0-6

Βαθμολογία (3 αγώνες)



1. Δανία 9-0 7

2. Σκωτία 5-1 7

3. Ελλάδα 6-7 3

4. Λευκορωσία 1-13 0

Η 4η αγωνιστική 12/10

Σκωτία - Λευκορωσία 19.00

Δανία - Ελλάδα 21.45

Η 5η αγωνιστική 15/11

Δανία - Λευκορωσία 21.45

Ελλάδα - Σκωτία 21.45

Η 6η αγωνιστική 18/11

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45