Το χειρότερο δυνατό σενάριο είχαμε στην Γλασκώβη με την Σκωτία παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ να γυρίζει το ματς κόντρα στην Εθνική μας. Συγκεκριμένα στο 80' η άμυνα της Ελλάδας ολιγώρησε η μπάλα έφτασε στον Φέργκιουσον που με σουτ έκανε το 2-1 δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους.