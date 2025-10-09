Σκωτία – Ελλάδα: Ανατροπή με Φέργκιουσον και προβάδισμα οι Σκωτσέζοι (vid)
Με την συμπλήρωση 80 λεπτών η Σκωτία κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο ματς με την Ελλάδα με τον Φέργκιουσον να εκμεταλλεύεται το λάθος της άμυνας της Εθνικής και να κάνει το 2-1.
Το χειρότερο δυνατό σενάριο είχαμε στην Γλασκώβη με την Σκωτία παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ να γυρίζει το ματς κόντρα στην Εθνική μας. Συγκεκριμένα στο 80' η άμυνα της Ελλάδας ολιγώρησε η μπάλα έφτασε στον Φέργκιουσον που με σουτ έκανε το 2-1 δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.