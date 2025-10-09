Σκωτία – Ελλάδα: Τεράστια ευκαιρία με τον Μασούρα για την Εθνική (vid)
Μοναδική ευκαιρία για την Εθνική να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Σκωτία με τον Μασούρα να στέλνει την μπάλα άουτ από εξαιρετική θέση.
Δυνατά μπήκε και στο δεύτερο ημίχρονο με την Σκωτία η Εθνική ομάδα, χάνοντας και πάλι στο στο ξεκίνημα μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα στο 54' ο Τζόλης πέρασε την μπάλα στον Παυλίδη, αυτός την γύρισε στον Μασούρα που λίγο έξω από την μικρή περιοχή και πλάγια έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.
