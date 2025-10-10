«Κάθε εμπόδιο για καλό», η φράση-περίληψη της ζωής του Ζαν-Φιλίπ Ματετά που ακολούθησε το πάθος του, το ποδόσφαιρο, παίρνοντας δύναμη και ώθηση από γεγονότα που θα μπορούσαν να τον είχαν λυγίσει πριν καν ασχοληθεί με αυτό.

«Το 2021 στην Κρίσταλ Πάλας είχα συμπαίκτες όπως ο Γουίλφριντ Ζαχά. Γελούσε -όπως και άλλοι- και μου έλεγε ότι ήμουν τρελός που πίστευα ότι θα αγωνιζόμουν με την εθνική Γαλλίας κάποια μέρα. Τότε καλά-καλά δεν έπαιζα στην Πάλας...», θυμάται ο Ζαν-Φιλίπ Ματετά.

Ποτέ δεν είναι αργά, όμως, όπως λέει και ο σοφός λαός. Στα 19 του έπαιζε στην τρίτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, στα 21 μετακόμισε στην Bundesliga, στα 23 έκανε ντεμπούτο στην Premier League και πλέον στα 28 του έτη ετοιμάζεται να αποτινάξει από πάνω του τα γέλια και τις κακίες του παρελθόντος.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του κλήθηκε για να εκπροσωπήσει την πρώτη ομάδα της Γαλλίας κυνηγώντας ένα όνειρο που τώρα ήρθε η ώρα να ζήσει. Ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα σε κανένα στάδιο της ζωής του Ματετά που από μικρή ηλικία πάλεψε με τα κύματα του ρατσισμού, της αμφισβήτησης. Αλλά ποτέ δεν το έβαλε κάτω και βρήκε, όπως τόσοι και τόσοι, διέξοδο στο ποδόσφαιρο!

🚨 To all the young footballers out there battling their way through the lower divisions, 𝗻𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗴𝗶𝘃𝗲 𝘂𝗽.



🇫🇷 Jean-Philippe Mateta was still playing for Châteauroux in the French 3rd Division at 20-years old.



8 years later, he's been called up to the French national… pic.twitter.com/xdfxu2zpH3 October 7, 2025

Στη γειτονιά των ναρκωτικών, οδός διαφυγής το ποδόσφαιρο

Γεννημένος τον Ιούνιο του 1997 σε ένα βορειο-ανατολικό προάστιο στο Παρίσι, το Σεβράν. Όπως πολύ νωρίς διαπίστωσε, επρόκειτο για μία από τις φτωχότερες αλλά πιο επικίνδυνες περιοχές όχι μόνο της πρωτεύουσας, αλλά και της Γαλλίας.

«Πολλά παιδιά εκεί καπνίζουν χασίς, άλλοι πεθαίνουν από υπερβολική δόση. Κάτι που αποτελεί καθημερινότητα για έναν κάτοικο της περιοχής. Δεν το έβλεπα ως κάτι ιδιαίτερα απειλητικό, αλλά ήξερα από πάντα ότι το εισιτήριο μου για να φύγω μακριά από όλα αυτά, ήταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ένιωθα ότι ο δρόμος μου ήταν το ποδόσφαιρο, ή θα το έκανα ή θα αποτύγχανα», είχε δηλώσει ο ίδιος παλιότερα ενθυμούμενος την ζωή του, πολύ γίνει αυτό που έφτασε να είναι.

From being laughed at by teammates to earning his first-ever France call-up at 28 👏



Jean-Philippe Mateta’s journey is what dreams are made of 🇫🇷 pic.twitter.com/qMgz3fjtPN — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 9, 2025

Οι επιλογές μάς ορίζουν, είναι παράλληλα και θυσίες. Ηθελημένες. Ο Ματετά αφοσιώθηκε στην μπάλα στερούμενος πολλές παιδικές και εφηβικές χαρές. Ο πατέρας του ήταν από την αρχή αντίθετος με την επιλογή του γιου του. Ο ίδιος υπήρξε ποδοσφαιριστής, όμως στα 24 του αναγκάστηκε να αποσυρθεί εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν ήθελε να «μπλέξει» ο μικρός του Ζαν-Φιλίπ με το άθλημα.

Το ταλέντο του ήταν η δύναμή του και το εισιτήριο που ο ίδιος αναζητούσε. Ένα ψηλό σέντερ φορ με ύψος 1.92 μ. που τα επιτεύγματά του στην 3η κατηγορία με τη φανέλα της Σατερού δεν πέρασαν απαρατήρητα από την Λιόν. Και μπορεί εκεί να μην βρήκε επαρκή χρόνο συμμετοχής, όμως με τη δική του συμβολή οδήγησε τη Χάβρη στην Ligue 1. Δανεισμός που μακροπρόθεσμα αποδείχθηκε κομβικός για να μην «χαθεί» και να συνεχίσει την πορεία που ο ίδιος χάραξε.

Δανεισμοί, αμφισβήτηση και ο «φάρος» της Premier League

«Φώναζαν προς το μέρος μου και με αποκάλεσαν ''βρώμικο μαύρο'', έβριζαν την οικογένειά μου. Ήταν καθαρά εκφοβισμός, αλλά προσωπικά δεν με φόβησε καθόλου». Ο Ματετά ανακαλεί το περιστατικό του 2018, όταν στην Κορσική -για τα play-offs ανόδου στην Ligue 1- το πούλμαν της Χάβρης δέχθηκε επίθεση από φιλάθλους της Αζαξιό.

Η απάντησή του; Να σκοράρει στην παράταση του ματς την επομένη. Βρήκε τον τρόπο του. Μετά το πέρας του δανεισμού του ακολούθησε η μεταγραφή στην Μάιντς. Εντυπωσίασε με 14 γκολ στην πρώτη του σεζόν στην Bundesliga, όντας πάντα πηγή κινδύνου για τις αντίπαλες άμυνες λόγω της αθλητικότητάς του και της ικανότητάς του να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα με ποικίλους τρόπους.

Το 2021 κατέφθασε στην Premier League για λογαριασμό της Κρίσταλ Πάλας. Ως δανεικός στην αρχή, με κανονική μεταγραφή από την επόμενη χρονιά. Οι Αετοί έδωσαν περίπου 11 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του και στην αρχή οι επιφυλάξεις γύρω από την άφιξή του ήταν αρκετές.

Τίποτα ωστόσο δεν τον σταμάτησε. Είχε περάσει τόσα και τόσα για να τον φοβίσει η ιδέα και το όνομα της Premier League. Η «έκρηξη» έγινε τη σεζόν 2023/2024 όταν σκόραρε 16 γκολ σε 35 ματς πρωταθλήματος. Πέρυσι έβαλε συνολικά 17 και στο τέλος της ημέρας πανηγύρισε την κατάκτηση του αρχαιότερου τροπαίου στο ποδόσφαιρο: Του FA Cup. Για να ακολουθήσει το Community Shield.

Μια χρονιά που δεν βγήκε αναίμακτη, αφού τον Μάρτιο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από δολοφονικό τάκλιν που δέχθηκε στο πρόσωπο. 25 ράμματα στο αυτί, προστατευτική μάσκα. Και ξανά επιστροφή στη δράση. Ξανά πρωταγωνιστής. Και τελικά... κλήση από τον Ντιντιέ Ντεσάν.

«Δεν το περίμενα, το έμαθα από την τηλεόραση! Πάντα έλεγα στον εαυτό μου ότι κάποια στιγμή θα με καλέσουν και έγινε τώρα, στα 28 μου. Είμαι ευτυχισμένος». Βουτηγμένος από παιδί ακόμη στις δυσκολίες, έμαθε ότι τα όνειρα αν δεν τα κυνηγήσεις γίνονται επιθυμίες και μετά διαγράφονται. Ο Ζαν-Φιλίπ Ματετά ξεπέρασε ένα-ένα όλα τα εμπόδια και απολαμβάνει τους γλυκούς καρπούς των κόπων του.