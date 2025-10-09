Αλγερία η... 20η: «Έκλεισε» θέση για το Μουντιάλ 2026 με τριάρα

Η Αλγερία διέλυσε με τριάρα τη Σομαλία κι έγινε η 20η ομάδα που προκρίνεται στο Μουντιάλ 2026, επιστρέφοντας μετά από 12 χρόνια σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όλο και γεμίζει ο χάρτης του Μουντιάλ 2026 και η Αλγερία έγινε το τελευταίο κομμάτι του, το 20ο. Η χώρα της Βόρειας Αφρικής έστησε πάρτι απέναντι στη Σομαλία και τη «σκόρπισε» με τριάρα (3-0) για να καπαρώσει το εισιτήριό της για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, μια στροφή πριν το τέλος των προκριματικών της. Έτσι, θα επιστρέψει στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου μετά από δύο... διαλείμματα, το 2018 και το 2022.

Υπενθυμίζουμε πως, παρ'ότι δεν βρέθηκε σε αυτές τις κλήσεις, θέση στο Μουντιάλ διεκδικεί και ο Αχμέντ Τουμπά του Παναθηναϊκού. Ο Μοχάμεντ Αμούρα πρωταγωνίστησε στη σπουδαία νίκη πετυχαίνοντας δύο γκολ, ενώ ακόμα ένα έβαλε και ο Ριάντ Μαχρέζ. Μετά το Μαρόκο, την Τυνησία και την Αίγυπτο, η Αλγερία έγινε η τέταρτη χώρα της Βόρειας Αφρικής που παίρνει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι χώρες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ