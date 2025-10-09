Σκωτία - Ελλάδα: Οι παίκτες της Εθνικής πόζαραν με φανέλα του Μπάλντοκ
Η Ελλάδα έχει διπλό κίνητρο στον αγώνα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη, καθώς εκτός από την ανάγκη για τρίποντο στην «κούρσα» πρωτιάς οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παίξουν και για τον Τζορτζ Μπάλντοκ, καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την τραγική απώλεια του συμπαίκτη τους.
Σε αυτό το πλαίσιο στην καθιερωμένη φωτογράφιση της Εθνικής οι παίκτες της αρχικής ενδεκάδας της Γαλανόλευκης πόζαραν με μια φανέλα του αδικοχαμένου διεθνή ακραίου μπακ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.