Πριν το παιχνίδι με τη Σκωτία οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας πόζαραν στην καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία με μια φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η Ελλάδα έχει διπλό κίνητρο στον αγώνα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη, καθώς εκτός από την ανάγκη για τρίποντο στην «κούρσα» πρωτιάς οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παίξουν και για τον Τζορτζ Μπάλντοκ, καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την τραγική απώλεια του συμπαίκτη τους.

Σε αυτό το πλαίσιο στην καθιερωμένη φωτογράφιση της Εθνικής οι παίκτες της αρχικής ενδεκάδας της Γαλανόλευκης πόζαραν με μια φανέλα του αδικοχαμένου διεθνή ακραίου μπακ.