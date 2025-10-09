Ο Εθνικός μας ύμνος και οι Κουρμπέλης, Παυλίδης που έδωσαν τα τζάκετ τους στα παιδιά που τους συνόδευαν. Αποστολή στη Γλασκώβη Δημήτρης Τομαράς.

Ωραίες εικόνες στους Εθνικούς ύμνους της Σκωτίας και της Ελλάδας.

Οι διεθνείς Κουρμπέλης και Παυλίδης έδωσαν τα τζάκετ τους στα παιδιά που τους συνόδευαν, ενώ οι Σκωτσέζοι επιστράτευσαν, όπως ήταν λογικό, τις γκάιντες και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα, ενώ το έπραξαν και στη νοηματική, σεβόμενοι τους ανθρώπους με πρόβλημα ακοής.

Δείτε βίντεο