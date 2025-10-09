Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε μπροστά στις κάμερες, όταν o Μάρκος Γιορέντε ξέσπασε λέγοντας: «Μας ψεκάζουν!».

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας συνεχίζει την προετοιμασία της για τα παιχνίδια με Γεωργία και Βουλγαρία στις 11 και 14 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με στόχο να διατηρήσει το αήττητο σερί της.

Ενόψει των αναμετρήσεων, ο σταρ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάρκος Γιορέντε, μίλησε στην εκπομπή «El Partidazo» του COPE, αποκαλύπτοντας πτυχές της καθημερινότητάς του. Ο 30χρονος μέσος είναι γνωστός για το ενδιαφέρον του γύρω από τη φυσική ζωή και την υγεία, κάτι που συχνά μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθεί την παλαιολιθική διατροφή, δίνει έμφαση στην έκθεση στον ήλιο, στη «γείωση», χρησιμοποιεί κίτρινους φακούς και φωτίζει το σπίτι του με κόκκινο φως μετά τη δύση του ηλίου.

«Φοράω γυαλιά μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Πιστεύω ότι έξω πρέπει να αφήνεις τις ακτίνες να μπαίνουν στα μάτια σου – είναι θέμα βιολογίας, όχι γνώμης», εξήγησε. Σχετικά με τη διατροφή του, αποκάλυψε: «Το πρωί πίνω καφέ με βούτυρο. Δεν βάζω γάλα ή κρέμα γάλακτος, το βούτυρο είναι υγιές λίπος και σου δίνει ενέργεια. Αναζητώ την υγεία από μέσα προς τα έξω».

"Lo único que digo es que, para mí, no es normal".



"Ojalá salga alguien a decir qué es".



Marcos Llorente da su opinión en ElDesmarque sobre las estelas de los aviones en el cielo.



Una entrevista de @Rafa9Mainez



https://t.co/aT4xiriBnL pic.twitter.com/jXie5Ixrav — ElDesmarque (@eldesmarque) October 8, 2025

Ωστόσο, οι απόψεις του Γιορέντε δεν περιορίζονται μόνο σε θέματα διατροφής. Ο Ισπανός άσος έχει προκαλέσει πολλές φορές αντιδράσεις με τις δημοσιεύσεις του, αναρτώντας βίντεο και σχόλια σχετικά με τις γνωστές θεωρίες περί «χημικών ψεκασμών». Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για το θέμα, εκείνος απάντησε: «Δεν λέω ότι δεν πετάνε σκουπίδια, αλλά δεν έχω ξαναδεί τέτοιους ουρανούς. Δεν τους θυμάμαι ποτέ έτσι στη ζωή μου».

Στο παρελθόν, είχε ανεβάσει στο Instagram βίντεο με λευκές γραμμές στον ουρανό, συνοδεύοντάς το με τη λέξη: «Αρκετά».

Η απάντηση για τα λευκά ίχνη που αφήνουν τα αεροπλάνα

Το φαινόμενο των λευκών γραμμών στον ουρανό έχει πυροδοτήσει αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας ανά τον κόσμο. Ωστόσο, η επιστήμη δίνει μια πολύ πιο απλή εξήγηση.

Τα ίχνη αυτά, γνωστά ως contrails, δημιουργούνται από τους υδρατμούς που προκύπτουν όταν οι κινητήρες των αεροσκαφών καίνε καύσιμα και απελευθερώνουν θερμό αέρα στην ψυχρή ανώτερη ατμόσφαιρα. Ο υγρός αέρας ψύχεται απότομα, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και σχηματίζουν τις χαρακτηριστικές λευκές ραβδώσεις.

Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, τα contrails μπορούν να παραμείνουν για ώρα και να εξελιχθούν σε λεπτά, αφράτα σύννεφα. Παρά τους ισχυρισμούς που τα περιβάλλουν, πρόκειται για ένα απολύτως φυσικό και ακίνδυνο φαινόμενο, χωρίς καμία ένδειξη ψεκασμού.