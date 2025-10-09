«Ακολουθώ την Εθνική 22 χρόνια!»: Οι φίλαθλοι της «γαλανόλευκης» κάνουν κερκίδα και στους δρόμους της Γλασκώβης (vid)
Λίγες ώρες απομένουν πριν την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας με τη Σκωτία, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Σέντρα στις 21:45 ώρα Ελλάδος, με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να στοχεύουν στο να αφήσουν πίσω τους το παιχνίδι με τη Δανία και να πάρουν το τρίποντο, που θα τους στείλει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο της συμμετοχής στη διοργάνωση.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, φυσικά, δε θα είναι μόνο του σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς ο Σέρβος ομοσπονδιακός θα έχει μαζί και τον... 12ο παίκτη του, που δεν είναι άλλος από τον κόσμο που για ακόμα μία φορά έχει ακολουθήσει την αποστολή.
Ένας από τους πιο πιστούς φιλάθλους της Εθνικής, που την ακολουθεί εδώ και 22 χρόνια μίλησε στο Gazzetta για το τι περιμένει από το παιχνίδι. Την ίδια στιγμή, δύο δίδυμα αδέρφια έφτασαν στην πρωτεύουσα της Σκωτίας απευθείας από την Κεφαλονιά και στέλνουν το δικό τους μήνυμα για το ματς, ενώ τέσσερα ακόμα άτομα έχουν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι από τη Νέα Υόρκη προκειμένου να δουν την Εθνική!
Δείτε ΕπίσηςΕθνική Ελλάδος: Δίνουν τον ρυθμό από νωρίς οι Έλληνες, θα βρεθούν στο ξενοδοχείο για να εμψυχώσουν τους παίκτες (vid)
Δείτε τα βίντεο του Gazzetta
💙 Τα δίδυμα αδέρφια Χρήστος και ο Σπύρος έκαναν το δρομολόγιο Κεφαλονιά-Γλασκώβη για το Σκωτία-Ελλάδα!
«Τους έχουμε κερδίσει και θα τους ξανακερδίσουμε»
«Το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η ομάδα σε έχει κάνει πάλι να ξυπνάς όμορφα και να την ερωτεύεσαι»
🏴 Αποστολή στη… pic.twitter.com/EC9QIqIHIa— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 9, 2025
🇬🇷💙 Με μια τρομπέτα αγκαλιά για 22 χρόνια δίπλα στην Εθνική!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 9, 2025
🏴 Αποστολή στη Γλασκώβη: Δημήτρης Τομαράς#ethnikiomada #SCOGRE #europeanqualifiers #roadtofifaworldcup pic.twitter.com/BwonzBO5v7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.