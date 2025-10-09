Οι φίλαθλοι της Εθνικής έχουν αρχίσει να «ζεσταίνονται» πριν το ματς με τη Σκωτία, με μερικούς από τους πιο πιστούς φιλάθλους της «γαλανόλευκης» να δίνουν το «παρών» και στη Γλασκώβη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΓΛΑΣΚΩΒΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Λίγες ώρες απομένουν πριν την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας με τη Σκωτία, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Σέντρα στις 21:45 ώρα Ελλάδος, με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να στοχεύουν στο να αφήσουν πίσω τους το παιχνίδι με τη Δανία και να πάρουν το τρίποντο, που θα τους στείλει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο της συμμετοχής στη διοργάνωση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, φυσικά, δε θα είναι μόνο του σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς ο Σέρβος ομοσπονδιακός θα έχει μαζί και τον... 12ο παίκτη του, που δεν είναι άλλος από τον κόσμο που για ακόμα μία φορά έχει ακολουθήσει την αποστολή.

Ένας από τους πιο πιστούς φιλάθλους της Εθνικής, που την ακολουθεί εδώ και 22 χρόνια μίλησε στο Gazzetta για το τι περιμένει από το παιχνίδι. Την ίδια στιγμή, δύο δίδυμα αδέρφια έφτασαν στην πρωτεύουσα της Σκωτίας απευθείας από την Κεφαλονιά και στέλνουν το δικό τους μήνυμα για το ματς, ενώ τέσσερα ακόμα άτομα έχουν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι από τη Νέα Υόρκη προκειμένου να δουν την Εθνική!

