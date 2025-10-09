Εθνική Ελλάδος: Δίνουν τον ρυθμό από νωρίς οι Έλληνες, θα βρεθούν στο ξενοδοχείο για να εμψυχώσουν τους παίκτες (vid)
Αντίστροφα μετράμε για τη μάχη της Ελλάδας κόντρα στην Σκωτία στη Γλασκώβη, εκεί όπου τον Μάρτιο, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε με το επιβλητικό 3-0 και θέλει να το επαναλάβει, αυτή τη φορά για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.
Οι παίκτες θα έχουν στο πλευρό τους σχεδόν 1.500 οπαδούς στο Χάμντεν Παρκ και ήδη ο παλμός έχει αρχίσει από νωρίς στην πρωτεύουσα της Σκωτίας.
Συγκεκριμένα, αρκετοί Έλληνες βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, μπροστά από το άγαλμα του Δούκα του Ουέλινγκτον και φώναξαν συνθήματα για την Εθνική Ομάδα, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους ενώ αργότερα, αναμένεται να βρεθούν έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής ώστε να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές.
🇬🇷 Οι φίλοι της Εθνικής ετοιμάζονται για το μεγάλο ματς απόψε με τη Σκωτία!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 9, 2025
🏴 Αποστολή στη Γλασκώβη: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/U04Dehbjfz
