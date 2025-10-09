Τον ρυθμό δίνουν από αρκετά νωρίς οι οπαδοί της Εθνικής Ελλάδος που έχουν ταξιδέψει στη Γλασκώβη ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία ενώ αναμένεται να βρεθούν και έξω από το ξενοδοχείο της χώρας μας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΓΛΑΣΚΩΒΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Αντίστροφα μετράμε για τη μάχη της Ελλάδας κόντρα στην Σκωτία στη Γλασκώβη, εκεί όπου τον Μάρτιο, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε με το επιβλητικό 3-0 και θέλει να το επαναλάβει, αυτή τη φορά για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Οι παίκτες θα έχουν στο πλευρό τους σχεδόν 1.500 οπαδούς στο Χάμντεν Παρκ και ήδη ο παλμός έχει αρχίσει από νωρίς στην πρωτεύουσα της Σκωτίας.

Συγκεκριμένα, αρκετοί Έλληνες βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, μπροστά από το άγαλμα του Δούκα του Ουέλινγκτον και φώναξαν συνθήματα για την Εθνική Ομάδα, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους ενώ αργότερα, αναμένεται να βρεθούν έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής ώστε να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές.