Μουντιάλ 2026: Η Αίγυπτος πήρε το εισιτήριο με οδηγό Σαλάχ - Ποιες ομάδες έχουν προκριθεί
Στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού προκρίθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) η Αίγυπτος!
🇪🇬 Egypt have qualified for the #FIFAWorldCup!@EgyptNT | #WeAre26 pic.twitter.com/MUyOoaaE6X— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 8, 2025
Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να σκοράρει δις απέναντι στο Τζιμπουτί, η Αίγυπτος επικράτησε 3-0, έφτασε τους 23 βαθμούς «σφραγίζοντας» την συμμετοχή της στο Μουντιάλ! Ο Αντέλ στο 8ο λεπτό άνοιξε το σκορ, προτού αναλάβει ο αστέρας της Λίβερπουλ. Με δύο δικά του γκολ στο 14' και στο 84', η Αίγυπτος εξασφάλισε τη νίκη που έφερε με τη σειρά της αφορμή για «τρελούς» πανηγυρισμούς. Με αυτόν τον τρόπο θα συμμετάσχει για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Mohamed Salah with two goals for Egypt. 🇪🇬
He has taken his country to the World Cup.
pic.twitter.com/evnkitBpGU— Anfield Sector (@AnfieldSector) October 8, 2025
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί
Η Αίγυπτος έγινε η 20ή ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τα γήπεδο της Αμερικής, μαζί με την Γκάνα η οποία την ίδια περίπου ώρα «τσέκαρε» το δικό της εισιτήριο. Με αυτές τις δύο νέες προσθήκες, οι χώρες που έχουν πλέον προκριθεί για το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός του καλοκαιριού είναι οι εξής:
- Καναδάς
- Μεξικό
- ΗΠΑ
- Ιαπωνία
- Νέα Ζηλανδία
- Ιράν
- Αργεντινή
- Ουζμπεκιστάν
- Νότια Κορέα
- Ιοαρδανία
- Αυστραλία
- Βραζιλία
- Εκουαδόρ
- Ουρουγουάη
- Κολομβία
- Παραγουάη
- Μαρόκο
- Τυνησία
- Αίγυπτος
- Γκάνα
